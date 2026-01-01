Un roscón de Reyes elaborado en Huelva logra el reconocimiento de la Guía Repsol

Hace unos días, los responsables de la pastelería La Torre, en Lepe (Huelva), se llevaron una grata sorpresa al descubrir que su establecimiento había sido incluido en la Guía Repsol, un reconocimiento que llega gracias a su célebre roscón de Reyes, elaborado a partir de una fórmula patentada propia basada en aceite de oliva virgen extra.

Sergio y Juan Manuel Ortiz, los gerentes del establecimiento, no paran en estos días de elaborar un dulce que es requerido por cientos de familias, y todo por la fórmula ideada para su producción pastelera, que tiene una base de grasa insaturada a base de aceite de oliva, una alternativa más saludable a las más saturadas que, sobre todo, se consumen en estas fiestas.

Reconocimiento de la Guía Repsol

Y todo ello ha hecho que La Torre, situada en la calle Real, en pleno centro de la localidad onubense, sea definida así en la sección de 'Soletes' de la emblemática guía: "Una dulce institución referente con unos roscones de Reyes considerados de los mejores del país".

"El dulce más especial del año"

Asegura Sergio Ortiz que el roscón de Reyes es "el dulce, la masa más especial" que su obrador hace en todo el año: "Le ponemos mucho cariño a todo el trabajo, pero el roscón de Reyes quizás es el más especial para nosotros", con ingredientes como "masa madre, aceite de oliva virgen extra, y mucho, mucho tiempo de fermentación".

Pero, ante todo, tiene un secreto -al menos es uno el que cuenta-, y es que sus roscones se realizan "con dos patentes que tenemos a nivel industrial y a nivel artesanal", con lo que se consigue "una textura bastante mucho más blanda, más esponjosa".

"El roscón se mantiene tierno durante más tiempo y la actividad enzimática de la harina cambia totalmente por el PH de la grasa", asegura este repostero finalista en el Word Chocolate Máster, que apuesta por "cuidar mucho la masa madre, que hay que mantener viva", y maneja algunos trucos, como refrescarla con yogur natural, para obtener un sabor diferente".

Con todo ello, se trabaja con aceite de oliva virgen extra, y el efecto en la salud llega solo: "La grasa es grasa, y tiene el mismo porcentaje de calorías, pero lo que cambia es que no son grasas saturadas, sino insaturadas".

El secreto de la Guía Repsol

Sergio Ortiz puede contar muchos secretos en torno a su trabajo, pero asegura que no tiene ni idea de cómo han llegado su pastelería y sus roscones a la Guía Repsol, porque "simplemente se trabaja como siempre", pero sospecha de que uno de los clientes que han recibido "es una inspectora o un inspector de la Guía, que habrá probado el producto y habrá creído que merece su reconocimiento".

Así, cualquier persona haya pasado por su pastelería, que tiene cientos de clientes cada semana, puede ser quien haya tomado nota de su roscón para llevarlo al listado oficial de la guía. Es cierto que muchos de sus clientes son vecinos de la localidad, e incluso tiene un salón de té, de modo que todas las personas que entran compran pasteles, sino que algunas toman algo sin pasar por el mostrador.

Con ese original misterio, Pastelería La Torre está a punto de cumplir 30 años. "Nació en 1997 por la inquietud de mi padre, que siempre ha sido pastelero, y tenía ilusión en volver al pueblo, porque se fue muy pequeño de Lepe".

El padre, ya jubilado, transmitió su ilusión a sus hijos, que siguieron con el negocio, y hoy día se han convertido en una referencia en la repostería de la provincia onubense.