Andalucía bate su récord en la declaración de la renta: aumentan los contribuyentes aunque disminuyen las devoluciones en el IRPF

Andalucía alcanzado de nuevo su récord de declaraciones de renta. Durante 2025 se alcanzaron los 4, 4 millones de contribuyentes que durante el ejercicio anterior (2024) superaron los ingresos mínimos para tener que participar en la campaña anual del IRPF. Esto supone un nuevo aumento de un 3% que, según las estimaciones de la Junta de Andalucía, se corresponde sobre todo con hogares con rentas medias de más de 30.000 euros al año.

La campaña de la renta de 2025 (que se corresponde con los ingresos del año anterior) se ha cerrado así con un récord de contribuyentes en Andalucía que consolida un aumento sostenido en el tiempo de entre 100.000 y 200.000 al año. De estas declaraciones, en torno a tres millones, han salido a devolver una vez aplicadas las deducciones estatales y las que aplica la Junta de Andalucía por lo que el Ministerio de Hacienda ha efectuado los pagos correspondientes en más de dos millones de casos.

La cifra devuelta, no obstante, es inferior a años anteriores. En la campaña de 2024 (correspondiente a los ingresos de 2023) las solicitudes de devoluciones realizadas por Hacienda a los hogares andaluces ascendieron a 2.197 millones de euros, mientras que este año se ha reducido el importe a 2.137 en las ocho provincias andaluzas.

De este dinero, al cierre del año se ha devuelto el 96%, es decir, 2.055 millones de euros, un porcentaje similar al del año 2025 cuando se habían devuelto ya al inicio del mes de enero 2.075 millones de euros. Este porcentaje es dos puntos inferior a la media española que se sitúa, según los datos difundidos por el Ministerio de Hacienda, en un 98%.

Los contribuyentes por provincias

La provincia de Sevilla es la que mantiene un número más elevado de contribuyentes. De hecho, este año por primera vez se ha rebasado el millón de personas con un aumento del 3% similar al del resto de provincias. "Este crecimiento respecto al ejercicio anterior confirma una mayor concienciación fiscal y el buen funcionamiento de los canales de asistencia puestos a disposición de la ciudadanía”, explicó el subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano. En esta provincia se han solicitado devoluciones por un importe superior al medio millón de euros de los cuales se ha abonado ya el 95%.

En segundo lugar se encuentra la provincia de Málaga con 873.605 declaraciones presentadas (un 3,34% más que el ejercicio anterior). En esta provincia se han solicitado devoluciones por un importe de 422.000 euros de los cuales se ha abonado ya el 94,96%.

Le siguen en cuanto al volumen de contribuyentes Granada con 497.016, Cádiz con 473,407; Córdoba con 418.881; Almería con 411.146; Jaén con 347.229 y, por último, Huelva con 291.809. En todas las provincias han aumentado las declaraciones.