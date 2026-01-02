Tres provincias andaluzas, en alerta por la borrasca Francis, y Aemet anuncia un cambio drástico el lunes

La borrasca Francis puede alargar su influencia un día más en Andalucía con lluvias hasta el lunes, según informa Aemet en su última previsión. En cuanto a las alertas, a día de hoy hay tres avisos amarillos activos por lluvias el sábado en Cádiz, Málaga y Huelva, en esta última también por viento. El domingo las provincias afectadas serán Cádiz y Málaga, también de nivel amarillo por chubascos, una situación que puede variar por lo alto con el paso de las horas dependiendo de la evolución de esta borrasca de gran impacto. Por otra parte, un cambio radical puede llegar desde el lunes, con un descenso drástico de las temperaturas, 'volviendo' al pleno invierno.

Según ha adelantado el portavoz de Aemet, Rubén del Campo, el sábado las lluvias más abundantes en España por esta inestabilidad tendrán lugar en el entorno del Golfo de Cádiz y Huelva, aunque las lluvias serán generalizadas en toda la región. El domingo, Andalucía será siendo protagonista con lluvias, que podrán ser fuertes y persistentes y acompañadas de tormentas. Las precipitaciones se extenderán a toda la región.

¿Dónde se situarán las alertas en Andalucía?

Por el momento, Aemet ha activado la alerta amarilla por lluvias en tres provincias andaluzas el fin de semana, circunstancia que puede variar y aumentar, dependiendo de cómo se desarrolle la borrasca en la península. El sábado la provincia de Huelva al completo estará con aviso amarillo por lluvias a partir de las 09.00 horas de la mañana y hasta el final del día, con hasta 40 litros de agua por metro cuadrado en 12 horas. En el caso específico de la costa onubense estará en alerta por viento y lluvias de 00.00 a 04.00 horas y desde las 09.00 horas en adelante.

La provincia de Cádiz estará el sábado en alerta amarilla por lluvias desde las 15.00 horas en adelante únicamente en la costa y Estrecho. En la provincia de Málaga, por su parte, tendrá activo avisos amarillos por precipitaciones en las zonas de Ronda y Sol-Guadalhorce desde las 18.00 horas en adelante. Este día, en general, en Andalucía se prevén cielos muy nubosos o cubiertos con precipitaciones moderadas, persistentes y ocasionalmente fuertes en el tercio occidental, acompañadas de tormentas ocasionales.

El domingo hay dos provincias en alerta amarilla por precipitaciones, Cádiz y Málaga, las dos hasta las 12.00 horas de la mañana. La provincia gaditana solo se verá afectada el Estrecho con 15 litros en una hora y 60 en 12 horas. En la provincia malagueña en la zona de Sol-Guadalhorce con 60 litros de lluvia por metro cuadrado en 12 horas. En general en Andalucía, el domingo también habrá cielos cubiertos con precipitaciones moderadas, persistentes y ocasionalmente fuertes en la vertiente atlántica y en el litoral mediterráneo occidental.

El tiempo en Andalucía el sábado de 06.00 a 12.00 horas (sup) y de 12.00 a 18.00 horas (inf). / Aemet

El lunes bajan drásticamente las temperaturas

Si este fin de semana las temperaturas serán más altas, con las mínimas ninguna bajando de los 10 grados y las máximas entre los 17-18 grados de media, el lunes y siguientes días habrá un cambio drástico en toda España y se desplomarán las temperaturas, volviendo en Andalucía a termómetros plenamente invernales. Un fenómeno debido a la interacción de la borrasca Francis y una masa de aire ártico en latitudes altas, según ha avanzado Rubén del Campo. Hay incertidumbre al respecto y hay que esperar para afinar en la predicción en este sentido.

En cuanto a las lluvias, se irán disipando el lunes y se limitarán a la mitad oriental de Andalucía abriéndose claros en la mitad occidental de la región. Ya el martes, con una elevada incertidumbre, se despejarán los cielos en la región.