Festivos
Arranca el año 2026: Andalucía tendrá cuatro fines de semana largos y dos 'superpuentes'
Hay un total de nueves festivos nacionales y tres autonómicos, a los que hay que sumar dos más de carácter local
A. R. C.
El año 2026 acaba de comenzar y lo hace con buenas noticias para quienes miran ya al calendario laboral. Andalucía contará a lo largo del año con cuatro fines de semana largos y dos ‘superpuentes’, una combinación que permitirá a muchos trabajadores disfrutar de más días de descanso y planificar escapadas y vacaciones con antelación.
En concreto, 2026 tendrá un total de nueve festivos aplicables para toda España. Serán fiesta, por lo tanto jornadas no laborables, todos estos días:
- Jueves 1 de enero. Año Nuevo
- Martes 6 de enero. Epifanía del Señor
- Viernes 3 de abril. Viernes Santo
- Viernes 1 de Mayo. Fiesta del Trabajo
- Sábado 15 de agosto. Asunción de la Virgen
- Lunes 12 de octubre. Fiesta Nacional de España
- Domingo 1 de noviembre. Fiesta de Todos los Santos
- Martes 8 de diciembre. Día de la Inmaculada Concepción
- Viernes 25 de diciembre. Natividad del Señor
Además de estos días, existen otros festivos comunes que las comunidades autónomas pueden desplazar a otra jornada. Uno de estos ejemplos es el jueves 2 de abril -Jueves Santo-, que será festivo en toda España menos en Cataluña y Comunidad Valencia. En cambio, el martes 6 de enero, día de Reyes, lo mantienen como festivo todas las comunidades autónomas.
Otros festivos
Otra de las facultades reconocidas a las comunidades autónomas es la posibilidad de sustituir el descanso del lunes siguiente a las fiestas nacionales que coinciden en domingo por la incorporación de otras que les sean tradicionales, así como la opción de celebrar San José (19 de marzo) o Santiago Apóstol (25 de julio) en su correspondiente territorio.
De esta forma, el lunes 2 de noviembre -día siguiente a Todos los Santos- será festivo en Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Comunidad de Madrid y Navarra.
Asimismo, el lunes 7 de diciembre -día siguiente a la Constitución- será festivo en Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, La Rioja y Melilla. Además, Baleares trasladará al lunes 2 de marzo su festivo autonómico -Día de las Islas Baleares-.
Con estas incorporaciones, 2026 contará con un total de 14 días festivos, de los que dos serán locales, fijados por cada ayuntamiento. Las doce festividades restantes son de ámbito nacional y autonómico, que suman nueve días que se celebran en todo el país.
Festivos en Andalucía
Teniendo en cuenta esta resolución y sumada a la del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en Andalucía habrá un total de 12 festivos, al que hay que sumarle otros dos de carácter local. Los festivos en Andalucía para 2026 son los siguientes:
- Jueves 1 de enero. Año Nuevo
- Martes 6 de enero. Epifanía del Señor
- Sábado 28 de febrero. Día de Andalucía
- Jueves 2 de abril. Jueves Santo
- Viernes 3 de abril. Viernes Santo
- Viernes 1 de Mayo. Fiesta del Trabajo
- Sábado 15 de agosto. Asunción de la Virgen
- Lunes 12 de octubre. Fiesta Nacional de España
- Lunes 2 de noviembre. Fiesta de Todos los Santos (traslado del domingo)
- Lunes 7 de diciembre. Día de la Constitución (traslado del domingo)
- Martes 8 de diciembre. Día de la Inmaculada Concepción
- Viernes 25 de diciembre. Natividad del Señor
En total, los andaluces disfrutarán este 2026 de cuatro fin de semana largos y dos superpuentes:
- Semana Santa: del jueves 2 al domingo 5 de abril
- Día del Trabajo: del viernes 1 al domingo 3 de mayo
- Fiesta Nacional: del sábado 10 al lunes 12 de octubre
- Todos los Santos: del sábado 31 de octubre al lunes 2 de noviembre
- Puente de la Constitución: del sábado 5 al martes 8 de diciembre
- Navidad: del viernes 25 al domingo 27 de diciembre
Varios fin de semana largos
En concreto, los trabajadores podrán disfrutar de al menos cuatro fines de semana largos en todas las comunidades: el viernes 3 de abril -Viernes Santo-; el viernes 1 de mayo -Fiesta del Trabajo-; el lunes 12 de octubre -Fiesta Nacional de España- y el viernes 25 de diciembre -Natividad del Señor-.
En las comunidades que han optado por celebrar el Jueves Santo -2 de abril-, como Andalucía-, habrá un puente de cuatro días, y en siete comunidades -Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Navarra, País Vasco, La Rioja y Comunidad Valenciana-, este puente será de cinco días, puesto que han decidido dar también como festivo el lunes de Pascua -6 de abril-.
- Las lluvias regresan a Andalucía: una borrasca cubrirá de precipitaciones la región al menos tres días
- Una provincia andaluza, en alerta amarilla las 24 horas y llegan las primeras lluvias en vísperas de la borrasca Francis
- La Junta de Andalucía cesa a un directivo vinculado a una empresa de la trama del ex presidente de la SEPI
- La taberna única a una hora de Sevilla para empezar el año con el atardecer que cautivó a Spielberg
- Gimnasios, mascotas, transporte o guarderías: los ahorros en Andalucía en 2026 en plena escalada de precios
- Subidas de hasta el 11,4%: así aumentarán las pensiones de 2,2 millones de andaluces desde el 1 de enero
- Vecinos de Matalascañas denuncian que la noria instalada en verano agravó el hundimiento del paseo marítimo
- La Junta de Andalucía convocará nuevas oposiciones en 2026: casi 20.000 plazas para sanitarios, docentes y administrativos