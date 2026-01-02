Arranca el año 2026: Andalucía tendrá cuatro fines de semana largos y dos 'superpuentes'

El año 2026 acaba de comenzar y lo hace con buenas noticias para quienes miran ya al calendario laboral. Andalucía contará a lo largo del año con cuatro fines de semana largos y dos ‘superpuentes’, una combinación que permitirá a muchos trabajadores disfrutar de más días de descanso y planificar escapadas y vacaciones con antelación.

En concreto, 2026 tendrá un total de nueve festivos aplicables para toda España. Serán fiesta, por lo tanto jornadas no laborables, todos estos días:

Jueves 1 de enero. Año Nuevo

Martes 6 de enero. Epifanía del Señor

Viernes 3 de abril. Viernes Santo

Viernes 1 de Mayo. Fiesta del Trabajo

Sábado 15 de agosto. Asunción de la Virgen

Lunes 12 de octubre. Fiesta Nacional de España

Domingo 1 de noviembre. Fiesta de Todos los Santos

Martes 8 de diciembre. Día de la Inmaculada Concepción

Viernes 25 de diciembre. Natividad del Señor

Además de estos días, existen otros festivos comunes que las comunidades autónomas pueden desplazar a otra jornada. Uno de estos ejemplos es el jueves 2 de abril -Jueves Santo-, que será festivo en toda España menos en Cataluña y Comunidad Valencia. En cambio, el martes 6 de enero, día de Reyes, lo mantienen como festivo todas las comunidades autónomas.

Otros festivos

Otra de las facultades reconocidas a las comunidades autónomas es la posibilidad de sustituir el descanso del lunes siguiente a las fiestas nacionales que coinciden en domingo por la incorporación de otras que les sean tradicionales, así como la opción de celebrar San José (19 de marzo) o Santiago Apóstol (25 de julio) en su correspondiente territorio.

De esta forma, el lunes 2 de noviembre -día siguiente a Todos los Santos- será festivo en Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Comunidad de Madrid y Navarra.

Asimismo, el lunes 7 de diciembre -día siguiente a la Constitución- será festivo en Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, La Rioja y Melilla. Además, Baleares trasladará al lunes 2 de marzo su festivo autonómico -Día de las Islas Baleares-.

Con estas incorporaciones, 2026 contará con un total de 14 días festivos, de los que dos serán locales, fijados por cada ayuntamiento. Las doce festividades restantes son de ámbito nacional y autonómico, que suman nueve días que se celebran en todo el país.

Festivos en Andalucía

Teniendo en cuenta esta resolución y sumada a la del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en Andalucía habrá un total de 12 festivos, al que hay que sumarle otros dos de carácter local. Los festivos en Andalucía para 2026 son los siguientes:

Jueves 1 de enero. Año Nuevo

Martes 6 de enero. Epifanía del Señor

Sábado 28 de febrero. Día de Andalucía

Jueves 2 de abril. Jueves Santo

Viernes 3 de abril. Viernes Santo

Viernes 1 de Mayo. Fiesta del Trabajo

Sábado 15 de agosto. Asunción de la Virgen

Lunes 12 de octubre. Fiesta Nacional de España

Lunes 2 de noviembre. Fiesta de Todos los Santos (traslado del domingo)

Lunes 7 de diciembre. Día de la Constitución (traslado del domingo)

Martes 8 de diciembre. Día de la Inmaculada Concepción

Viernes 25 de diciembre. Natividad del Señor

En total, los andaluces disfrutarán este 2026 de cuatro fin de semana largos y dos superpuentes:

Semana Santa: del jueves 2 al domingo 5 de abril

Día del Trabajo: del viernes 1 al domingo 3 de mayo

Fiesta Nacional: del sábado 10 al lunes 12 de octubre

Todos los Santos: del sábado 31 de octubre al lunes 2 de noviembre

Puente de la Constitución: del sábado 5 al martes 8 de diciembre

Navidad: del viernes 25 al domingo 27 de diciembre

Varios fin de semana largos

En concreto, los trabajadores podrán disfrutar de al menos cuatro fines de semana largos en todas las comunidades: el viernes 3 de abril -Viernes Santo-; el viernes 1 de mayo -Fiesta del Trabajo-; el lunes 12 de octubre -Fiesta Nacional de España- y el viernes 25 de diciembre -Natividad del Señor-.

En las comunidades que han optado por celebrar el Jueves Santo -2 de abril-, como Andalucía-, habrá un puente de cuatro días, y en siete comunidades -Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Navarra, País Vasco, La Rioja y Comunidad Valenciana-, este puente será de cinco días, puesto que han decidido dar también como festivo el lunes de Pascua -6 de abril-.