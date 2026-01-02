El doble desafío de las aulas andaluzas en 2026: reducir la ratio y atender una cifra récord de alumnos con necesidades especiales

Andalucía cierra un año de gran actividad en materia de educación pública, pero con importantes desafíos por delante. De este 2025 destaca el acuerdo entre los sindicatos y la Consejería, las macro oposiciones de docentes, la gratuidad de las guarderías para niños de 2 años y la pérdida de más de 10.000 plazas en los colegios como consecuencia de la caída de la natalidad. También este año el cuerpo de profesores creció en 1.600 plazas y tras las oposiciones, se estabilizaron unos 8.000 puestos de docentes. Sin embargo, este 2026 llega con nuevos retos: desde el refuerzo a la atención a la diversidad hasta la implementación de la Ley de Bioclimatización pasando por la consolidación de la ratio de 22 alumnos en Infantil.

En términos de Educación Especial, la Consejería de Educación hace frente a un sistema con 89.000 alumnos con Necesidades Educativas Especiales (NEE), una cifra récord en la comunidad. Todos los años crece un 7% como consecuencia de una mayor detección temprana. Es decir, cada vez se diagnostica más y antes, especialmente en el periodo de entre 0 y 3 años. Ante este escenario, el refuerzo del profesorado especializado (PT, Ptis y AL) es crucial. Desde la Consejería defienden que el sistema cuenta con 14.000 especialistas, un 37% más que hace ocho años. Sin embargo, las familias y los sindicatos siguen denunciando la falta de profesorado en las aulas. No es extraño que un pedagogo terapeuta trabaje en varios colegios al mismo tiempo o que un solo orientador tenga que atender a más de 40 alumnos.

"Este es el gran reto que tiene por delante Andalucía en los próximos años: poner el foco en la atención a la diversidad. No solo a los niños con necesidades especiales, también a aquellos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE), que cada vez hay más", explica a este periódico la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Marina Vega. Como consecuencia, el sindicato reclama un mayor aumento en la plantilla de profesores para evitar lo que viene sucediendo: "Los maestros están saturados por las altas ratios, es imposible que atiendan en buenas condiciones a alumnos que requieren de apoyo específico".

Por su parte, Elena García, delegada de Educación en Csif, pide que se establezca de cara al próximo curso una ratio de alumnos para cada profesor de educación especial. "Hay más personal que hace cinco años, pero no va acompasado el crecimiento de la plantilla con el incremento de alumons con necesidades especiales", apunta la delegada.

En 2025, la Junta puso el acelerador y en los presupuestos de 2026 ha aumentado en un 46,5% la inversión destinada a la educación especial. La consejera, Carmen Castillo, habla de una "inversión récord" que alcanza los 636 millones de euros. En este sentido, fuentes de Educación confirman a este periódico que este año volverá a reforzarse la plantilla para la atención a la diversidad, aunque todavía debe negociarse con los sindicatos.

Cabe recordar que en 2025 la Federación de Autismo de Andalucía tomó la decisión junto con la Consejería de eliminar progresivamente la figura del monitor TEA (también llamado “sombra”), un monitor - en principio voluntario- que atiende a alumnos con TEA y que, en caso de recibir una compensación económica va a cargo de las familias. Tras años de polémicas, finalmente se acordó eliminar en los próximos dos años esta figura para "abrir paso a un modelo basado en los recursos del sistema público de educación".

Una enfermera escolar en cada colegio

Con el aumento del número de alumnos con necesidades especiales, la figura de la enfermera escolar cobra cada vez más importancia. A día de hoy hay 411 enfermeras escolares para los 4.500 centros educativos en Andalucía. Es decir, hay una enfermera por cada 10 centros. Como consecuencia, el colectivo se reconoce "saturado". Desde los sindicatos y profesionales abogan por consolidar este perfil como parte de la plantilla del SAS y en todos los colegios andaluces. "Ya está demostrado en distintos países de Europa que su implantación es un éxito en la formación, asistencia, prevención, detección de problemas de salud, educación sexual e integración de alumnos con discapacidades o enfermedades crónicas", aseguran desde el sindicato del enfermería Satse.

Curso 2026/2027: bajada de la ratio en Infantil

Uno de los grandes anuncios que llevó a cabo la Consejería de Educación en 2025 fue el acuerdo con los sindicatos de la mesa sectorial, a excepción de Ustea y CCOO. Fue el propio presidente de la Junta, Juanma Moreno, quien dio a conocer el pacto el pasado mes de junio. El principal reclamo de dicho acuerdo fue la limitación del número de alumnos en las aulas de Infantil: por primera vez, a partir del curso 2026-2027, se admitirá a un máximo de 22 alumnos en las aulas de 3 a 6 años. Hasta ahora la cifra ascendía a 25 alumnos.

La bajada de la ratio sigue siendo una de las principales asignaturas pendientes en la comunidad. Por una parte, hay centros que se desintegran con la pérdida de plazas y líneas en sus centros. Sin embargo, aquellos colegios ubicados en zonas rurales o con un solo centro por municipio se ven obligados a lidiar con ratios elevadas. "Para nosotros es insuficiente la ratio de 22 alumnos en Infantil, pero lo que más nos preocupa es que vamos a seguir teniendo 30, 31, 32, y hasta 33 niños y niñas en Secundaria y hasta 37 alumnos en aulas de Bachillerato. No son ratios ilegales pero si abusivas, lo han dicho por activa y por pasiva el sector docente y las familias, con estas ratios no se puede garantizar la calidad educativa que merecen nuestros hijos", sostiene Rocío Bejínez, presidenta de Fampa Sevilla.

Más de 4.000 centros sin sistema de bioclimatización

De los 4.500 centros públicos que hay en Andalucía, 462 tienen un sistema de bioclimatización en sus aulas. O lo que es lo mismo, 4.038 todavía no gozan del sistema de refrigeración adiabática. Sin duda, la climatización en las aulas sigue siendo un gran reto en la comunidad con las temperaturas más cálidas del país. Como consecuencia, durante los últimos meses del curso 2024/2025 se organizaron multitud de manifestaciones y concentraciones en las puertas de los centros para denunciar aulas a 40 grados. Y tras un año de constantes olas de calor y temperaturas extremas en primavera y verano, la Junta decidió destinar 15.500 euros a 3.481 centros (los de mayor tamaño hasta 60.000 euros) para que "en 2026 todos cuenten con medidas de climatización", según los planes de la Consejería.

Además, la cartera de Carmen Castillo tiene previsto sumar otros 80 colegios con el sistema de bioclimatización con una inversión de 30 millones adicionales. Cuando finalicen esas obras en 2026 serán un total 542 centros y una inversión que supera los 180 millones, procedentes en gran parte de fondos europeos.

Para Teresa Pablo, presidenta de la Federación Escuelas de Calor, que engloba más de 200 AMPA andaluzas, el año se presenta "complicado": "Hay familias que ya piden el aire acondicionado tradicional. Es normal, va a hacer nueve años que están esperando un sistema de climatización y paliando el calor con pingüinos".

Oposiciones en Secundaria y Cátedras

Este 2025 ha sido intenso para los aspirantes a profesor e interinos. La Junta puso en marcha una convocatoria de 7.885 plazas de 33 especialidades diferentes. Estas vacantes formaban parte de la conocida "macro oposición" que se anunció a principios de año y que tiene previsto ofertar otras 6.000 plazas en 2026. Se aplicará además el 100% de tasa de reposición. Es decir, se convocarán todas las plazas que se queden libres por jubilaciones o cualquier otro motivo.

Carmen Castillo, en su última comparecencia en el Parlamento andaluz anunció que las prioridades serán especialidades de Secundaria y el primer proceso en 20 años para catedráticos de institutos, por lo que se descarta que se convoquen plazas en Primaria dado que acumulan ya dos años consecutivos (en el último hubo 4.390 plazas).

Más de 120 colegios en obras

Los andamios y los albañiles estarán presentes en muchos colegios andaluces en 2026. A lo largo de 2025 se han licitado 215 obras de construcción, ampliación, reforma y mejora de centros educativos, con un presupuesto de 104,7 millones de euros. Del total, 126 están en construcción o en proceso de contratación. En concreto, han salido a contratación cinco centros nuevos, dos sustituciones, 26 ampliaciones y 182 actuaciones de reforma y mejora. Está previsto que este año se avance en la construcción de dos institutos y un colegio en la provincia de Málaga, un instituto y un colegio en Sevilla y un instituto en Almería.

Así, Andalucía recibe un año con numerosos retos por delante y deja atrás un 2025 en el que se han vivido tensiones en las aulas por el calor, incertidumbre tras un gran proceso de oposiciones y el estreno de la gratuidad de la guardería para niños de 2 años.