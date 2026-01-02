Juanma Moreno a escasos días de ser el Rey Baltasar: "He entrenado los brazos para tirar seis mil kilos de caramelos"

“Cuando me informaron que iba a tener el inmenso honor de representar al Rey Baltasar supuso una alta responsabilidad, un alto compromiso y una alta intensidad por todo lo que estoy viviendo”. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, está a tres días de subirse a la carroza y encarnar al tercer rey del cortejo de la Cabalgata de Reyes de Sevilla. Tal como ha expresado este viernes en el clásico desayuno informativo del Ateneo y el Ayuntamiento, esta ha sido una de las propuestas que “más ilusión” le ha hecho en los 7 años que lleva de mandato.

En apenas 72 horas el presidente de la Junta se subirá a la última carroza del cortejo y se dispondrá a lanzar más de seis mil kilos de caramelos en las calles de Sevilla. Este viernes, junto con el Rey Melchor, representado por Iván Bohórquez Domecq, vicepresidente de Smartener, y el rey Gaspar, encarnado por Juan Ignacio Zafra, director territorial de Caixabank Andalucía, Moreno Bonilla ha asistido al encuentro con los medios en el ya habitual desayuno en Puerto de Cuba Café del Río, del Grupo La Raza.

El presidente del Ateneo, Emilio A. Boja Malavé, abría su intervención con una cuenta atrás: "Esto ya está aquí". No le faltaba razón, quedan escasos días para que Moreno Bonilla se convierta en el segundo presidente en activo de la Junta en dar vida al rey mago más mediático de la Cabalgata de Sevilla, después de que José Rodríguez de la Borbolla también fuese Baltasar en 1987. Sin embargo, será el primero que no es sevillano.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno asiste al desayuno informativo de la Cabalgata de Reyes Magos en Sevilla. / Eduardo Briones / Europa Press

Al inicio de la intervención del presidente de la Junta, en una rueda de prensa "singular" para él por no estar acostumbrado a encuentros de este carácter, Moreno ha querido expresar su agradecimiento al Ateneo y al Ayuntamiento de Sevilla por "hacer magia" y que esta "se convierta en realidad". "He podido comprobar cómo el Ateneo hace magia. Hace magia los 365 días del año, pero hace una magia especial en los prácticamente 100 días antes de esta Cabalgata", ha manifestado el presidente del ejecutivo autonómico.

Estoy recuperando emociones y sentimientos que yo pensaba que ya no existían o que ya no arraigaban en un hombre de 55 años Juanma Moreno Bonilla — Presidente de la Junta de Andalucía

"Lo decían hace tan solo unos minutos, mis compañeros, mis amigos, sus majestades los reyes, pero es verdad que todos estamos emocionados y llevamos semanas inquietos. A medida que se va acercando la fecha esa inquietud va creciendo, pero al mismo tiempo tengo que decir que estoy recuperando emociones y sentimientos que yo pensaba que ya no existían o que ya no arraigaban en un hombre de 55 años, sentimientos que son más propios de la infancia pero que me devuelven recuerdos, olores, sabores, afectos y emociones que pensaba que no iba a volver a sentir y que estoy volviendo a sentir en estos días previos a la Cabalgata", ha añadido.

Durante las más de seis horas de recorrido, los tres reyes magos, junto con otros personajes de la comitiva como Palas Atenea, el Mago de la Fantasía, la Estrella de la Ilusión o el Gran Visir, no dejarán de lanzar caramelos a las familias sevillanas. Por ello, sus majestades han reconocido haberse preparado física y mentalmente para esta cita. El propio Moreno se ha atrevido a bromear con la juventud del Rey Baltasar, el que "está más fresco" de todos. "Pero sí, me he entrenado para tirar seis mil kilos de caramelos, he ejercitado los brazos un poco más este mes y medio", ha reconocido.

Me siento una persona razonablemente querida en Sevilla, jamás he tenido ningún tipo de altercado Juanma Moreno Bonilla — Presidente de la Junta de Andalucía

A pesar de que su nombramiento suscitó polémica y todavía genera debate en torno a la práctica del black-face, Moreno, que no es ni mucho menos el primer político que formará parte del cortejo real sevillano, ha asegurado que no tiene intención de generar "ninguna polémica ni hacer algo fuera de lo normal".

A la pregunta de si se siente seguro exponiéndose durante más de seis horas en una carroza, Moreno Bonilla ha sido tajante: "Nunca he querido erosionar la imagen del Ateneo. Yo conozco Sevilla porque llevo 14 años viviendo aquí y esta es una ciudad que se toma muy en serio sus fiestas y tradiciones y estoy absolutamente convencido de que nadie las va a empañar. Me siento una persona razonablemente querida en Sevilla, jamás he tenido ningún tipo de altercado más allá de discrepancias legítimas que cada uno pueda tener. Pero me siento muy seguro aquí y me siento muy orgulloso que poder representar a Baltasar".