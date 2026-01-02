La nueva fórmula para calcular la pensión de jubilación en Andalucía entra en vigor en 2026

A partir del 1 de enero de 2026, los trabajadores que se jubilen en Andalucía, y en España en general, contarán con una novedad clave para calcular su pensión de jubilación: podrán elegir entre dos fórmulas distintas. Por un lado, el sistema actual basado en los últimos 25 años cotizados; por otro, el nuevo modelo que toma como referencia 29 años de cotización, permitiendo descartar los dos peores. Eso sí, este cambio forma parte de la reforma de las pensiones y se aplicará de forma progresiva, de modo que durante este primer año solo será posible eliminar los dos peores meses de cotización.

Reforma de las pensiones de 2023 y aplicación gradual

Esta es una de las medidas aprobadas en la reforma de pensiones de marzo de 2023, y el nuevo sistema de cálculo de la pensión se irá introduciendo de manera progresiva, desde 2026 a 2037, año en el que ya quedarán completamente desplegados los 29 años cotizados (menos dos, es decir un total de 27 años efectivos).

Para 2026, los nuevos jubilados podrán descartar dos meses dentro del período de los 304 meses inmediatamente anteriores al mes previo del hecho causante para calcular su pensión contributiva.

Elección entre sistemas de cálculo de la pensión

Hasta 2040 podrá elegirse entre esta opción y el cálculo con los últimos 25 años cotizados, mientras que entre 2041 y 2043 la opción de 25 años irá subiendo a razón de seis meses por año, desde 25,5 años en 2040 a 26,5 años en 2043, pudiendo elegirse entre este periodo o los 29 años (menos los dos peores).

A partir de 2044 ya no se podrá elegir y la pensión de jubilación se calculará con 27 años efectivos de cotización (29 años menos los dos peores).

La Seguridad Social, desde este 1 de enero, reconocerá de oficio, mientras existan las dos alternativas, aplicar siempre la opción más ventajosa para el trabajador.

Edad legal de jubilación y cotización mínima

Junto a ello, otra de las novedades a partir de este 1 de enero es que los españoles que quieran jubilarse con el 100% de la pensión tendrán que tener al menos 66 años y 10 meses cumplidos.

Estos 66 años y 10 meses será la edad legal de jubilación que se exija este nuevo año para quienes acrediten menos de 38 años y 3 meses de cotización (en 2025 se exigen 66 años y 8 meses cumplidos para poder jubilarse con menos de 38 años y 3 meses cotizados).

Si se superan los 38 años y 3 o más meses cotizados, los trabajadores que quieran jubilarse desde hoy con el 100% de la pensión tendrán que tener 65 años cumplidos.

El requisito de cotización mínima para poder acceder a la pensión contributiva de jubilación se mantiene en al menos 15 años, dos de los cuales deben estar comprendidos en los 15 años anteriores a la jubilación.