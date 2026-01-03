La Aemet activa el aviso naranja para dos provincias andaluzas este domingo por la borrasca 'Francis'

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado este domingo 4 de enero avisos naranja por fuertes lluvias en Cádiz y Málaga, donde se esperan acumulaciones de hasta 80 litros por metro cuadrado en doce horas, y ha decretado además alerta amarilla en el levante almeriense por precipitaciones intensas, ante un episodio de inestabilidad meteorológica que afecta al sur peninsular.

Avisos meteorológicos activos este domingo

Según se ha reflejado en la página oficial de la Aemet las lluvias estarán presentes en las tres provincias andaluzas citadas, con previsión de que todos los avisos meteorológicos se suspendan a las 18:00 horas, a excepción del citado en el levante almeriense, donde se prevé que se mantenga hasta la medianoche.

En la comarca gaditana del Estrecho, el nivel naranja permanecerá activado desde el comienzo de la jornada hasta las 18:00 horas, con una precipitación acumulada de 80 litros por metro cuadrado en 12 horas. Asimismo, en el litoral gaditano está decretada la alerta amarilla desde las 15:00 hasta las 18:00 horas, con acumulaciones de quince litros por metro cuadrado a la hora a causa del temporal.

Málaga y Ronda, en alerta por lluvias

Por su parte, en la zona malagueña de Sol y Guadalhorce está decretada la alerta naranja por precipitaciones que pueden ocasionar acumulaciones de hasta 80 litros por metro cuadrado en doce horas, también desde el inicio de la jornada hasta las 18:00 horas. Además, en Ronda también está decretada la alerta amarilla por lluvias desde las 15:00 de este domingo hasta las 18:00 horas, en este caso por precipitaciones acumuladas de quince litros por metro cuadrado en una hora.

Por otro lado, el levante almeriense también está bajo el nivel amarillo por precipitaciones acumuladas de 40 litros por metro cuadrado en doce horas, en este caso, desde las 12:00 horas hasta el final de la jornada.