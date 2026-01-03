El tiempo
La Aemet activa el aviso rojo por lluvias torrenciales en una provincia de Andalucía
Aviso rojo este domingo por precipitaciones en Málaga, de nivel naranja en Cádiz y amarillo en Almería
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado aviso rojo por lluvias intensas en Málaga, donde se esperan acumulaciones de hasta 120 litros en doce horas, además de alertas naranjas en Cádiz y amarillas en Almería ante un episodio de fuertes precipitaciones.
Evolución de las alertas meteorológicas
Según se ha reflejado en la página oficial de la Aemet, consultada por Europa Press, las lluvias estarán presentes en las tres provincias andaluzas citadas, con previsión de que todos los avisos meteorológicos se mantengan durante toda la jornada, a excepción de la alerta naranja en Cádiz, decretada hasta las 21,00 horas.
En la comarca de Sol y Guadalhorce está previsto el aviso rojo hasta el final de la jornada por fuertes lluvias que pueden dejar acumulaciones de hasta 120 litros por metro cuadrado en doce horas, especialmente en la mitad occidental de la comarca. Además, en Ronda también está decretada la alerta amarilla por lluvias desde las 15,00 de este domingo hasta las 18,00 horas, en este caso por precipitaciones acumuladas de 60 litros por metro cuadrado en doce horas.
Situación en Cádiz
En la comarca gaditana del Estrecho, el nivel naranja permanecerá activado desde el comienzo de la jornada hasta las 21,00 horas, con una acumulación de cien litros por metro cuadrado en doce horas. La Aemet ha precisado que las precipitaciones más intensas se esperan "en la mitad occidental de la comarca" y vendrán acompañadas de tormentas. Asimismo, en las zonas gaditanas de Grazalema, la campiña y el litoral está decretada la alerta amarilla desde las 8,00 hasta las 21,00 horas, con acumulaciones de 40 litros por metro cuadrado en doce horas a causa del temporal en el sur de las respectivas comarcas.
Por otro lado, el levante almeriense también está bajo el nivel amarillo por precipitaciones acumuladas de 40 litros por metro cuadrado en doce horas, en este caso, desde las 12,00 horas hasta el final de la jornada.
Activación del Plan de Emergencias
Bajo este contexto, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha informado este domingo que, ante estas previsiones meteorológicas provocados en el paso de la borrasca Francis, se ha elevado a fase de emergencia, situación operativa 1, el Plan ante el Riesgo de Inundaciones.
Además, el consejero de Sanidad ha enviado a las 14,41 horas el mensaje Es-Alert a los móviles de los vecinos de los 27 municipios de la comarca de Sol y Guadalhorce en Málaga.
