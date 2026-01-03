La Guardia Civil rescata a cinco montañeros perdidos en la Sierra de Grazalema en el Pico del Reloj
El operativo se prolongó durante cinco horas y entre los aventureros había un menor de edad
La Guardia Civil tuvo que rescatar ayer a cinco montañeros perdidos en la Sierra de Grazalema. Los aventureros estaban en el Pico del Reloj de la citada localidad cuando se perdieron y tuvieron que solicitar ayuda. El rescate se alargó hasta cinco horas por la peligrosidad del desplazamiento.
Los agentes del equipo del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil tuvieron que acudir al rescate de los montañeros. El aviso lo había realizado la sala del 112.
Tras contactar con los montañeros y conseguir su localización exacta, los agentes del GREIM fueron activados por un dispositivo que tuvo en cuenta la peligrosidad y la distancia a la que se encontraban.
El dispositivo comenzó a las 20 horas de ayer 2 de enero y terminó a la 1 horas de hoy. Los cinco senderistas se encontraban en buen estado y llegaron a su vehículo a pie. Tres de ellos eran mujeres y dos hombres, uno de los cuales tenía 16 años. Afortunadamente, todos se encontraban en buen estado de salud.
