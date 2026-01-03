El temporal sigue destrozando el paseo marítimo de Matalascañas en una noche muy complicada

El paseo marítimo de Matalascañas presenta nuevos daños graves tras los desprendimientos y roturas detectados en la noche de este 2 de diciembre, lo que ha llevado al Ayuntamiento de Almonte y a la Policía Local a activar medidas urgentes de seguridad ante una situación de extrema emergencia.

Desde el consistorio recuerdan que ya el pasado 16 de noviembre se alertó de la necesidad urgente de proteger esta infraestructura, pero las imágenes recientes confirman un empeoramiento significativo del estado del paseo, con zonas visiblemente afectadas que suponen un grave riesgo para la seguridad.

Mapa de la Policía Local de Almonte con la zona afectada señalizada. / El Correo

Como medida inmediata, se ha decretado la prohibición total de circulación, tanto de vehículos como de peatones, en el tramo comprendido desde el sector N, en la urbanización Kabila, hasta la zona de Los Palos. En esta área se están llevando a cabo labores de señalización de zonas peligrosas, control de accesos y avisos preventivos para evitar accidentes.

Además, se están realizando comunicaciones directas a propietarios de viviendas y establecimientos situados en las zonas donde ya ha llegado la afección, con el objetivo de informar del riesgo existente y extremar las precauciones.

El Ayuntamiento y la Policía Local han pedido a la ciudadanía máxima prudencia y el respeto estricto a las zonas acordonadas y a las indicaciones policiales, subrayando que la prioridad absoluta es garantizar la seguridad de las personas y la protección del entorno costero.

Las autoridades insisten en que la playa y la costa de Matalascañas necesitan una respuesta urgente, ante el deterioro progresivo de una de las infraestructuras más emblemáticas del litoral onubense.

Ya hace una semana el alcalde de Almonte, Francisco Bella, ha vuelto a lanzar una seria advertencia sobre la grave situación del paseo marítimo de Matalascañas , duramente castigado por los temporales y por la falta de arena suficiente para frenar el embate del mar, un escenario que ha acabado provocando el colapso parcial de la infraestructura. El Consistorio alerta de que ocho años de retrasos han desembocado en un deterioro crítico del litoral de Matalascañas , con efectos directos sobre la protección del entorno de Doñana.

Esto ocurre en un contexto de pleno desarrollo del proyecto de regeneración de este litoral por parte del Gobierno Central desde el pasado 10 de diciembre. Pese a ello, se ha hundido parte del paseo marítimo. Estas actuaciones del Gobierno, que durarán cuatro meses, contemplan la aportación de 700.000 metros cúbicos de arena a lo largo de 3,7 kilómetros de playa, la regeneración del sistema playa-duna y la remodelación de nueve espigones para reforzar la protección frente a temporales y garantizar el uso adecuado de la playa.