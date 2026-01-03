Los venezolanos residentes en Andalucía: "En Venezuela hay nerviosismo, alegría y fe en que todo saldrá bien"

Los venezolanos residentes en Andalucía viven el bombardeo de Estados Unidos sobre Venezuela y la captura de Maduro por parte de la administración Trump de distintas maneras. Al otro lado del teléfono, las palabras utilizadas para describir la situación de distintos venezolanos muestran bien lo que suponen las últimas horas al otro lado del Atlántico: "Eufórica", "alivio", "con el corazón partido".

Yessica Quintero, venezolana residente en Jerez de la Frontera desde hace años y edil del Ayuntamiento, es la primera en responder como ciudadana en el exilio. A la palabra "eufórica" por la caída de Maduro, le siguen otras de mayor tranquilidad. "Aún quedan muchos días", explica, además de referir que sus compatriotas "tienen miedo" por lo que pueda venir y ya están saliendo a la calle para comprar avituallamiento.

Ella conoció la noticia pasadas las tres de la mañana. La llamó un familiar cercano que vive en Caracas y le contó que habían escuchado bombardeos. "Los que estaban más cerca veían las bombas caer y los que estaban más lejos escuchaban los disparos", refiere.

El resto de información que le dan sus amigos y familiares es escueta: "Estamos bien, nos dicen". Es un mecanismo de defensa porque "no sabemos el alcance que tiene el régimen en los móviles".

En definitiva, Quintero se muestra con mucha "expectativa y contenta", consciente de que la madrugada está siendo larga en Venezuela. Además, la venezolana residente en Jerez espera que haya más capturas. "Esperamos que los siguientes sean el resto: Delcy Rodríguez, Padrino López y Diosdado Cabello, que es de los personajes peores personajes de Venezuela". Lo más importante para todos es, "con el corazón en la mano", que no haya daños de civiles.

Jorge, un año en el exilio

Jorge Gutiérrez lleva poco más de un año residiendo en Sevilla, "exiliado por la persecución posterior a las últimas elecciones". Coge el teléfono cuando va de camino a Madrid porque es el representante de Convergencia Venezolana en España.

Trata "de no ser sensacionalista". "En Venezuela se vive un ambiente de nerviosismo y de alegría, mucha fe de que todo va a salir bien y el proceso va a ser corto", apunta Gutiérrez. Hace mención a que en las elecciones anteriores Edmundo Rodríguez se hizo con el 70% de los apoyos, por lo que ve a un pueblo "claro y consciente".

La palabra que utiliza él es, sobre todo, "alivio". "La libertad de nuestro país está cristalizando, ver cómo el pueblo de Venezuela abraza ese cambio...".

Por último, apunta que los ataques se realizaron sobre puestos militares y descarta bajas civiles. Explica que ha visto vídeos de colectivos (una organización paramilitar de apoyo al chavismo) saliendo a la calle y cómo algunos vecinos "les han plantado cara". "He visto grabaciones de que el pueblo venezolano ha salido a repudiarlos".

"Tenemos el corazón partido"

Laybet Colmenares es la venezolana más excéptica. "De momento, ninguna opinión política", refiere al descolgar. Acaba de ver cómo bombardeaban su país y cómo había sido ocupado el cielo de venezuela por naves estadounidenses. "Tenemos el corazón partido. Anímicamente es muy duro lo que estamos pasando", apunta.

Su opinión es clara: "Es triste porque no habíamos sido bombardeados. Ver cómo amanecía el cielo de nuestro país bombardeado... Es muy complicado".

"Nathalia, bombardearon Venezuela"

Nathalia emigró de Venezuela hace más de 20 años. Lo hizo en busca de una oportunidad en Suiza y años después llegaría a Madrid y Sevilla. En 2012, tras la crisis económica que azotó a España, decidió volver a su país. En 2019, cuando sus padres fallecieron, regresó de nuevo a la capital hispalense porque veía que la situación en Venezuela no era la mejor.

Este 3 de enero, una amiga venezolana residente en Sevilla la llamó temprano. "Nathalia, que han bombardeado Venezuela". Ella le pidió que se tranquilizara, se informó y supo que era verdad. "Me lo he tomado con tranquilidad. Yo confío en Dios. Él sabrá en qué momento hace justicia. Esto era anunciado. Mucho se había demorado Trump. Supongo que él lo tenía programado".

Nathalia en una imagen. / Cedida

Para Nathalia, solo ha caído "la primera ficha". "Yo me voy a quedar sentada como la que esta viendo una película. Que se empiecen a mover las piezas. Si cae el primero, caerán los demás. Con que no haya víctimas civiles…".

Esta venezolana residente en Sevilla apunta que está "a favor de la intervención de Estados Unidos" por varios motivos: "Este Gobierno no iba a salir por las buenas y ha hecho mucho daño". Además, apunta que Venezuela ya tenía a "muchos países dentro: Irán, Rusia, Cuba... Estaban haciendo lo que les daba la gana. Yo estoy feliz".

Si hay un cambio de régimen, Nathalia tiene ganas de volver a Venezuela para hacerla crecer: "Vamos a reconstruir el país. Todos los que hemos emigrado volveremos con muchas herramientas. Hemos aprendido oficios y carreras, llegamos con las manos dispuestas a reconstruir Venezuela".