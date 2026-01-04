Emergencias Andalucía lanza 10 recomendaciones para disfrutar sin riesgos de las cabalgatas

La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), dependiente de la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, ha lanzado un llamamiento a la prudencia y la responsabilidad ciudadana ante la celebración de las cabalgatas de Reyes Magos previstas entre este lunes 5 y martes 6 de enero en numerosos municipios de Andalucía. El organismo pide extremar la vigilancia sobre los menores y respetar las distancias de seguridad para disfrutar de los desfiles con total normalidad y sin incidentes.

En un comunicado, la EMA recuerda la importancia de seguir una serie de medidas preventivas y pautas de autoprotección durante los cortejos, heraldos y cabalgatas de Reyes que congregan a miles de personas en calles y plazas de los municipios andaluces.

Vigilancia constante de los menores

Los niños, protagonistas indiscutibles de estos desfiles de Reyes Magos, requieren una atención constante debido a la gran afluencia de público. La Agencia de Emergencias de Andalucía recomienda llevarlos siempre cogidos de la mano o en brazos, especialmente a los más pequeños, y situarlos detrás de las vallas de seguridad cuando el recorrido esté acotado. Asimismo, es fundamental mantener una distancia prudente respecto a las carrozas y respetar en todo momento los cordones de seguridad establecidos.

Principales recomendaciones de seguridad de la EMA Vigilar en todo momento a los niños y llevarlos de la mano o en brazos

Colocarse siempre detrás de las vallas y respetar los cordones de seguridad

Mantener distancia con carrozas, animales y vehículos del desfile

Evitar empujones y comportamientos peligrosos para recoger caramelos

No subirse a rejas, muros, barandillas ni mobiliario urbano

Colocar pulseras identificativas a los menores con teléfono de contacto

Acordar un punto de encuentro en caso de separación

Elegir espacios amplios y no bloquear vías de evacuación

Abandonar el lugar de forma tranquila al finalizar la cabalgata

No usar material pirotécnico

Ante cualquier incidente, llamar al 112

Evitar posibles atropellos

La EMA subraya que estas medidas son esenciales para prevenir atropellos y otros accidentes. Se debe impedir que los menores se acerquen en exceso a las carrozas o se coloquen debajo de ellas para recoger caramelos o juguetes. Tampoco deben aproximarse a tractores, camellos, caballos u otros animales que formen parte del desfile, con los que no se debe interactuar bajo ningún concepto.

Estas recomendaciones de seguridad no solo afectan a los niños, sino también al público en general. En ningún caso se deben rebasar los dispositivos de seguridad ni los perímetros marcados por la organización.

La Agencia de Emergencias de Andalucía insiste en mantener una conducta cívica durante el desarrollo de la cabalgata, evitando empujones y actitudes peligrosas. No se deben lanzar caramelos a las carrozas ni a los organizadores, ni subirse a rejas, muros, barandillas, contenedores u otros elementos del mobiliario urbano que puedan provocar caídas o accidentes.

Pulsera identificativa para los menores

Para reducir el riesgo de pérdidas, se recomienda que los niños lleven una pulsera identificativa con su nombre y un teléfono de contacto. En caso de no disponer de una, se pueden anotar estos datos en la mano o el antebrazo del menor, o introducirlos en un papel guardado en su ropa.

También es importante explicar previamente a los menores cómo actuar si se desorientan o se separan de sus acompañantes. En ese caso, deben acudir a agentes de la Policía, Protección Civil, personal de la organización o a otros adultos, y avisar al teléfono de emergencias 112. Si el menor dispone de teléfono móvil, conviene enseñarle a usarlo y a facilitar la información básica sobre lo ocurrido y su ubicación.

La EMA recuerda igualmente prestar atención a las personas mayores y a quienes tengan movilidad reducida, recomendando que se sitúen en zonas amplias que permitan una evacuación rápida en caso de emergencia. Además, se aconseja utilizar calzado cerrado y adecuado, ya que muchas de las lesiones que se producen en este tipo de eventos multitudinarios afectan a los pies.

Mejor en espacios amplios

El organismo andaluz aconseja elegir calles anchas y espacios abiertos para presenciar las cabalgatas, sin obstaculizar las vías de paso ni las salidas de emergencia. Es fundamental seguir las indicaciones del personal de seguridad y de la organización, así como no difundir informaciones falsas o bulos.

También se recomienda acordar con antelación un punto de encuentro fácilmente reconocible para el grupo con el que se acuda al desfile de Reyes Magos. Al finalizar el recorrido, lo más seguro es abandonar la zona de manera ordenada y tranquila, evitando carreras y aglomeraciones, y optando por zonas menos concurridas. Siempre que sea posible, se aconseja el uso del transporte público.

Por último, la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) recuerda que no debe utilizarse ningún tipo de material pirotécnico durante estos eventos, ya que supone un riesgo elevado en concentraciones multitudinarias.

Ante cualquier emergencia, el teléfono 112 está operativo las 24 horas del día, los 365 días del año, de forma gratuita y en varios idiomas, para atender cualquier incidencia en el territorio andaluz.