Andalucía pasa a fase de emergencia 1 ante el aumento del riesgo de inundaciones

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha anunciado este domingo la activación de la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía, como respuesta preventiva a los avisos naranjas y amarillos emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ante el avance de la borrasca Francis, que amenaza con fuertes lluvias en distintos puntos de la comunidad.

Llamamiento a la prudencia ciudadana

En un mensaje en redes sociales, recogido por Europa Press, Antonio Sanz ha pedido no bajar la guardia y seguir los consejos del Servicio de Emergencias 112 Andalucía "que salvan vidas". Asimismo, ha insistido no cruzar zonas anegadas ni transitar por zonas "próximas a ríos o cauces".

La Sala Coordinadora del 112 ha recomendado extremar la precaución, evitar desplazamientos innecesarios y seguir los consejos del Servicio de Emergencias para evitar riesgos ante las lluvias que se esperan a partir de la medianoche del sábado y durante la jornada del domingo, especialmente en las comarcas donde la Aemet ha activado el aviso naranja, en concreto, en la malagueña de Sol y Guadalhorce y en el Estrecho, en Cádiz.

Provincias afectadas por los avisos

Según se ha reflejado en la página oficial de la Aemet, consultada por Europa Press, las lluvias estarán presentes en las tres provincias citadas, con previsión de que todos los avisos meteorológicos se suspendan a las 18,00 horas, a excepción del citado en el levante almeriense, donde se prevé que se mantenga hasta la medianoche.

En la citada comarca gaditana del Estrecho, el nivel naranja permanecerá activado desde el comienzo de la jornada hasta las 18:00 horas, con una precipitación acumulada de 80 litros por metro cuadrado en 12 horas.

Por su parte, en la mencionada zona malagueña de Sol y Guadalhorce, está decretada la alerta naranja por precipitaciones que pueden ocasionar acumulaciones de hasta 80 litros por metro cuadrado en doce horas, también desde el inicio de la jornada hasta las 18:00 horas.