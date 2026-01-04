Borrasca Francis: alerta roja por lluvias en Málaga y sigue la crecida en el río Grande, Turón y Guadalhorce

La borrasca Francis ha traído intensas lluvias que a lo largo de la noche han descargado especialmente en el Valle del Guadalhorce. Sin los problemas que ocasionó el anterior temporal -Emilia-, lo cierto es que Casarabonela ha registrado casi 100 litros en 12 horas, lo que está ocasionando la crecida del río Guadalhorce, el Turón y el río Grande, este último ya se ha desbordado en Guaro y su crecida eleva el nivel a rojo en Las Millanas (Tolox), según datos de la Red Hidrosur. En el Guadalhorce se han activado la alerta amarilla por crecidas también en Aljaima y la Estación de Cártama, mientras que es naranja por la crecida del río Turón a su paso por Ardales, cuyos arroyos se han desbordado y han provocado el corte total de la MA-5401.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha elevado a roja la alerta por lluvias para la comarcas de la Costa del Sol y Guadalhorce, advirtiendo del "riesgo extremo" entre las 14.00 y las 23.59 horas por la acumulación de lluvia, que puede alcanzar los 120 litros por metro cuadrado en 12 horas.

Este aumento del riesgo por lluvia ha provocado el envío del mensaje de alerta roja del sistema ES-Alert a los móviles de los malagueños de 27 municipios del Valle Guadalhorce y Costa del Sol.

Lluvias intensas en el Guadalhorce

Casarabonela fue el punto de la provincia que más lluvia ha recibido hasta las 12.00 horas, con casi 100 litros en 12 horas, registrando 95,4 litros por metro cuadrado, seguido de Cártama con 47,5 litros por metro cuadrado, que vuelve a recibir una cantidad importante de precipitaciones. Hay que sumar el agua recogida en Las Millanas, en el cauce del Guadalhorce, con 86,2 litros por metro cuadrado en 12 horas, de los que 22 litros ha sido entre las 11.00 y las 12.00 horas de hoy. Esto ha ocasionado la crecida del caudal en este punto, aunque el caudal del Guadalhorce está incrementándose y ya está en aviso amarillo, sin los problemas vividos hace justo una semana con las inundaciones de la borrasca Emilia.

Habría que sumar también lo caído en otros puntos del Valle del Guadalhorce, que en 12 horas han recibido también una cantidad apreciable y que termina desagüando en la cuenca del río. Así, en Fahala se han recogido 55,9 litros por metro cuadrado; Coín se han recogido 25,2 litros; en Aljaima (río Guadalhorce), 32,9 litros; y en el río Turón (Ardales), 47,8 litros.

Caída de árboles provocan el corte de la MA-5401

La carretera MA-5401, que une Casarabonela con Ardales y El Burgo ha tenido que ser cortada en su totalidad por la caída de árboles que han bloqueado la vía, según han confirmado fuentes de la Diputación a este periódico. Las abundantes precipitaciones en esta zona ha provocado también el desbordamiento del arroyo Blanquillo. Así que los vecinos de Casabermeja que quieran llegar a El Burgo tendrán que utilizar la alternativa de la carretera A-354 (Alozaina) y la A-366 (Yunquera) hasta que se retiren los pinos caídos a la vía.

Desde el cruce de Casarabonela hacia El Burgo el arroyo Blanquillo está "desbordado o a punto de desbordarse", por lo que ese tramo de carretera también queda cortado al tráfico, han detallado fuentes del ente provincial.

Debido a la alerta roja, las dificultades de las carreteras de la Sierra de las Nieves y la situación de predesbordamiento del río Guadalhorce a la altura de Estación de Cártama han provocado que la compañía de Autocares Sierra de las Nieves cancele su servicio regular esta tarde, en la que tenía programados dos enlaces entre El Burgo y la capital, que pasaba por Zalea, Casarabonela, Alozaina y Yunquera.

Río Grande, en alerta naranja

Aunque ha sido la crecida del río Guadalhorce la primera en activar la alerta, ahora es el río Grande, a su paso por Las Millanas (Tolox) el que presenta una situación más preocupante, con la alerta naranja activada desde las 11.00 horas y un nivel de 2,60 metros de altura, muy cerca de su máximo histórico de 2,81 metros de octubre de 2018. El nivel rojo se encuentra muy sobrepasado, ya que se marca en los 2 metros y, por ahora, la tendencia que marca la Red Hidrosur es que seguirá creciendo el caudal.

Nivel naranja en el Guadalhorce, por Cártama

La crecida del río Guadalhorce en las últimas horas ha sido bastante importante, aunque cambiante. A las 10.00 horas alcanzó los 4,33 metros de altura a su paso por Cártama el nivel más alto de la jornada, superando el límite considerado para decretar la alerta naranja, que está en 3,5 metros y acercándose peligrosamente al nivel rojo. Entre las 8.00 y las 10.00 horas, la altura del caudal creció un 50%, pasando de alerta amarilla por crecida a naranja y de 2,99 a 4,33 metros. Sin embargo, desde entonces el caudal ha bajado de forma significativa y a las 12.00 horas estaba en 3,41 metros, pero volviendo a subir a las 13.00 horas a 3,71 metros y volviendo al nivel naranja de peligrosidad por crecida. En los datos de Hidrosur de las 13.00 horas, el río Guadalhorce a su paso por Cártama va con un caudal de 607 litros por segundo, 70 litros al segundo más que a las 12.00 horas. Desde las 17.00 horas, el Guadalhorce está en fase de predesbordamiento en la Estación de Cártama tras alcanzar una altura de 4,27 metros y un cuadal medio de 740,89 m3 por segundo. Su tendencia es también al alza.

Además, el río Guadalhorce también está en alerta amarilla a su paso por Aljaima, por donde pasa con un caudal de 1,31 metros de altura. No obstante, parece que se está estabilizando y no se esperan crecidas muy acusadas en las próximas horas.

Rescate de dos personas en Alhaurín el Grande

Las crecidas, desbordamientos y balsas de agua han movilizado a los servicios de emergencias en varios puntos del Valle del Guadalhorce. Es el caso de Alhaurín el Grande, donde una dotación del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de Coín ha rescatado a dos personas del interior de un coche que quedó atrapado en una balsa de agua en la Cuesta de Carreolos. Las dos personas que viajaban en el vehículo fueron rescatadas sin daños y el coche fue trasladado a una zona segura donde pueda esperar a ser retirado por la grúa.

El Río Turón, crece

El río Turón (Ardales) ha aumentado en las últimas horas, así desde las 10.00 horas ha pasado de 0,96 metros de altura a 2,02 metros el cauce y con tendencia todavía a seguir creciendo, activando el nivel naranja de emergencia.

La previsión de que continúen las lluvias hace prever que el caudal siga aumentando, lo que ha llevado a la Junta de Andalucía a elevar el Plan Especial de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía (PERI) a la fase de emergencia, en Situación Operativa 1, ante la previsión meteorológica por lluvias.

Esta crecida está provocando algunos problemas en el entorno. Por ahora, el Ayuntamiento de Pizarra ha cortado el paso por el Camino de Villalón ante la amenaza del aumento de caudal del río.

Carretera MA-8302

En el Valle del Genal, al sur de la Serranía de Ronda, también se están produciendo cortes y problemas en varias carreteras. La comarcal MA-8302, en Genalguacil, se ha cortado por la crecida del río Almarchal, "el cual ya pasa por encima del badén inundable", han detallado fuentes de la Diputación. Debido al corte de la MA-8302 está cortada, el itinerario alternativo hacia Estepona debe realizarse por Jubrique.

En la zona también están teniendo problemas las carreteras MA-8301 y MA-8401 por despredimientos de rocas y tierra y caídas de pinos debido al temporal.

Lluvia en la Costa del Sol

Otra de las zonas de intensas precipitaciones ha sido la Costa del Sol, en especial en las zonas altas que hay en el interior. En Majada de las Lomas, en la Sierra de Mijas, se han recogido hasta ahora 53 litros por metro cuadrado, mientras que en Jubrique -ya más en el interior, en Sierra Bermeja, 47,6 litros.

Además, se vivieron intensas precipitaciones en el entorno de Estepona, Marbella y Fuengirola. Entre los datos aportados por la Red Hidrosur, destacan los los 40 litros recogidos en Guadalmansa; los 21,7 en el río Guadaíza o los 19,6 litros en la depuradora de Marbella.

Esto ha provocado que el Ayuntamiento de Estepona instalara vallas en los pasos del río Guadalmansa para impedir el acceso de vehículos y personas, ante el aumento de caudal por todas las lluvias recogidas por su cuenca.

Dotaciones del CPB de Estepona han tenido que intervenir en una vivienda en la Urbanización Mar y Monte, en la zona de Atalaya Isdabe, para cortar y retirar un árbol de grandes dimensiones caído sobre la parcela de la vivienda. Y en la calle Pino Real de la Urbanización El Paraíso esteponera también se han cortado varios árboles con peligro de caída.

Además, la Junta de Andalucía ha abierto las puertas del embalse de La Concepción, que ayer superaba el 80% de su capacidad y las lluvias de esta noche llevaron a su cota máxima, para aliviar parte de sus reservas y asumir los aportes de los ríos cercanos.

En Mijas, los bomberos ha cerrado todos los pasos del río Fuengirola tras las precipitaciones registradas en la sierra durante la noche. La idea es que no pasen vehículos por los vados, ante el riesgo de que el aumento de caudal pueda provocar accidentes.

Lluvia acumulada en Málaga

En la provincia de Málaga se han registrado algunas incidencias muy puntuales en Igualeja, en la capital y en Mijas, en este último municipio un vehículo quedó atascado en un cauce, si bien sus ocupantes pudieron salir por sus propios medios, sin que tampoco intervinieran los servicios de emergencia.