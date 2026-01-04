Cortadas tres carreteras en Cádiz por el paso de la borrasca 'Francis'
Estos cortes de tráfico en la zona del Campo de Gibraltar son consecuencia de la crecida del arroyo Prior, también conocido como arroyo de La Cava
La Diputación de Cádiz ha informado este domingo del corte de tráfico en tres carreteras de la provincia y de incidencias en otras cuatro vías como consecuencia de las fuertes lluvias asociadas a la borrasca Francis, que está dejando importantes precipitaciones en distintos puntos del territorio gaditano.
Cortes de carreteras en Cádiz
Según ha indicado la institución provincial, se ha procedido al corte total de la CA-3400 (Santa Teresa) en Rota. Por otro lado, el corte es parcial en la CA-9208 (El Cobre), entre los puntos kilométricos 0 (intersección con la CA-9209) y 2, y de la CA-9209 (Algeciras - Los Barrios) en el tramo delimitado entre los puntos kilométricos 0+000 (final casco urbano de Algeciras) y 0+650.
Estos cortes de tráfico en la zona del Campo de Gibraltar son consecuencia de la crecida del arroyo Prior, también conocido como arroyo de La Cava.
Incidencias por balsas de agua
Por otra parte, se ha señalizado la presencia de balsas de agua en diversos puntos, entre ellos, el pk 3 de la CA-3112 (CA-3110 - La Barca de la Florida) y en el pk 3 de la CA-4107 (Torrecera - Paterna).
Asimismo, se ha retirado un árbol caído en la calzada en el pk 3 de la CA-6108 (Algar - Puerto Galis) y pequeñas piedras y sedimentos en la CA-8201 (Jimena - Puerto Galis).
Recomendaciones a los conductores
La Diputación de Cádiz ha recomendado extremar la precaución al volante y evitar desplazamientos “si no son absolutamente necesarios” debido al temporal de lluvias.
Aviso naranja por lluvias en Cádiz
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este domingo, 4 de enero, los avisos de nivel naranja por fuertes precipitaciones en Cádiz, donde se prevén acumulaciones de hasta 80 litros por metro cuadrado en doce horas.
Según se ha reflejado en la página oficial de la Aemet, consultada por Europa Press, las lluvias estarán presentes con previsión de que todos los avisos se suspendan a las 21,00 horas.
Previsión en el Estrecho y otras comarcas
En la comarca gaditana del Estrecho, el nivel naranja permanecerá activado desde el comienzo de la jornada hasta las 21,00 horas, con una acumulación de cien litros por metro cuadrado en doce horas. La Aemet ha precisado que las precipitaciones más intensas se esperan “en la mitad occidental de la comarca” y vendrán acompañadas de tormentas. Asimismo, en las zonas gaditanas de Grazalema, la campiña y el litoral, está decretada la alerta amarilla desde las 8,00 hasta las 21,00 horas, con acumulaciones de 40 litros por metro cuadrado en doce horas a causa del temporal en el sur de las respectivas comarcas.
