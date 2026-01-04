Temporal
'EsAlert' alerta a cinco municipios de Cádiz a través del móvil
Antonio Sanz, consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, ha pedido a los ciudadanos de la zona extremar la precaución y seguir las indicaciones del 112 Andalucía.
La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias que dirige Antonio Sanz, ha enviado este domingo un mensaje masivo de alerta a los teléfonos móviles de los municipios gaditanos de Los Barrios, Castellar, San Roque, Jimena y San Martín del Tesorillo, ante los efectos de la borrasca Francis en la provincia de Cádiz y el riesgo derivado de las fuertes lluvias.
Aviso naranja por lluvias en Cádiz
El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha informado de esta decisión a través de redes sociales tras elevar la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a aviso naranja el riesgo por lluvias en la zona.
Recomendaciones de Emergencias
Sanz ha pedido extremar la prudencia, así como seguir las indicaciones del Servicio de Emergencias 112 Andalucía, servicio adscrito a la Consejería de Sanidad, Presidencia e Interior de la Junta de Andalucía.
Asimismo, el consejero ha solicitado a la ciudadanía de la zona que no crucen zonas anegadas ni transiten por áreas próximas a cauces o ríos. Además, Sanz ha precisado que, en caso de inundación, los vecinos suban a las partes más altas de las viviendas.
