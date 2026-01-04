Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cambia el tiempo en la CabalagataAviso naranjaAyesa y el silencio de la JuntaConstrucciones ilegalesMapa VPOMundial 2030
instagramlinkedin

Temporal

'EsAlert' alerta a cinco municipios de Cádiz a través del móvil

Antonio Sanz, consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, ha pedido a los ciudadanos de la zona extremar la precaución y seguir las indicaciones del 112 Andalucía.

Archivo - Imagen de archivode una persona se protege de la lluvia con un impermeable.

Archivo - Imagen de archivode una persona se protege de la lluvia con un impermeable. / Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

El Correo

El Correo

Sevilla

La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias que dirige Antonio Sanz, ha enviado este domingo un mensaje masivo de alerta a los teléfonos móviles de los municipios gaditanos de Los Barrios, Castellar, San Roque, Jimena y San Martín del Tesorillo, ante los efectos de la borrasca Francis en la provincia de Cádiz y el riesgo derivado de las fuertes lluvias.

Aviso naranja por lluvias en Cádiz

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha informado de esta decisión a través de redes sociales tras elevar la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a aviso naranja el riesgo por lluvias en la zona.

Recomendaciones de Emergencias

Sanz ha pedido extremar la prudencia, así como seguir las indicaciones del Servicio de Emergencias 112 Andalucía, servicio adscrito a la Consejería de Sanidad, Presidencia e Interior de la Junta de Andalucía.

Noticias relacionadas y más

Asimismo, el consejero ha solicitado a la ciudadanía de la zona que no crucen zonas anegadas ni transiten por áreas próximas a cauces o ríos. Además, Sanz ha precisado que, en caso de inundación, los vecinos suban a las partes más altas de las viviendas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una provincia andaluza, en alerta amarilla las 24 horas y llegan las primeras lluvias en vísperas de la borrasca Francis
  2. La Aemet activa el aviso naranja para dos provincias andaluzas este domingo por la borrasca 'Francis'
  3. Andalucía lanza otra campaña contra las construcciones ilegales tras cerrar el año con 350 precintos y 50 autodemoliciones
  4. La taberna única a una hora de Sevilla para empezar el año con el atardecer que cautivó a Spielberg
  5. Tres provincias andaluzas, en alerta por la borrasca Francis, y Aemet anuncia un cambio drástico el lunes
  6. La Junta de Andalucía convocará nuevas oposiciones en 2026: casi 20.000 plazas para sanitarios, docentes y administrativos
  7. Gimnasios, mascotas, transporte o guarderías: los ahorros en Andalucía en 2026 en plena escalada de precios
  8. El doble desafío de las aulas andaluzas en 2026: reducir la ratio y atender una cifra récord de alumnos con necesidades especiales

Envían el mensaje EsAlert a cinco municipios de Cádiz

Cortadas tres carreteras en Cádiz por el paso de la borrasca 'Francis'

La Aemet activa el aviso rojo por lluvias torrenciales en una provincia de Andalucía

Emergencias Andalucía lanza 10 recomendaciones para disfrutar sin riesgos de las cabalgatas

Andalucía pasa a fase de emergencia 1 ante el aumento del riesgo de inundaciones

Ayesa: la cuadrilla vasca y el silencio andaluz

Ayesa: la cuadrilla vasca y el silencio andaluz

Los venezolanos residentes en Andalucía: "Hay nerviosismo, alegría y fe en que todo saldrá bien"

Los venezolanos residentes en Andalucía: "Hay nerviosismo, alegría y fe en que todo saldrá bien"

El temporal sigue destrozando el paseo marítimo de Matalascañas en una noche muy complicada

Tracking Pixel Contents