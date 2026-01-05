Almonte activa una ventanilla de atención ciudadana por los daños del temporal en Matalascañas

El Ayuntamiento de Almonte (Huelva) ha activado este lunes una Ventanilla Única de Atención Ciudadana para la recogida de incidencias y daños ocasionados por la borrasca 'Francis' en Matalascañas, que ha causado importantes daños en el paseo marítimo, así como obligó a evacuar a dos vecinos de sus viviendas.

Según indica el Consistorio almoteño en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, la atención se prestará en el Servicio de Atención a la Ciudadanía en horario de 09,30 a 14,00 horas de lunes a viernes.

El Ayuntamiento indica que la ventanilla tiene como objetivo la recepción, registro y ordenación de los datos de personas y negocios damnificados; servir como base documental para el asesoramiento legal y administrativo correspondiente y facilitar la elaboración de informes "que serán remitidos a otras administraciones competentes".

El pasado sábado la Policía Local de Almonte anunció la prohibición de la circulación a peatones y vehículos en el paseo marítimo de Matalascañas por los daños causados por las últimas lluvias en el tramo comprendido desde el sector n, urbanización Kabila, hasta la zona de los Palos.

En este sentido, el alcalde del municipio, Francisco Bella, lamentó la situación del paseo marítimo desde hace varios años, apuntando que "se está destruyendo una infraestructura que es básica, que proporciona mucha seguridad" y pidió "soluciones" al Gobierno central.

Por su parte, dos vecinos del núcleo costero fueron evacuados de sus viviendas en la noche de este sábado ante la acumulación de precipitaciones en el municipio, ya que la fuerza de la lluvia y el agua acumulada tiró "varias paredes" y entró en el terreno de varias casas de la comunidad residencial Pueblo Andaluz, cercana a la primera línea de playa, según indicó el presidente de la asociación de propietarios de Matalascañas, Juan Gómez Palma.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Almonte celebró este domingo una reunión de urgencia para tomar una serie de medidas como crear una Comisión de Valoración de Daños; constituir una Comisión Técnica para la elaboración del proyecto de reparación y la ejecución de las actuaciones necesarias; convocar una reunión con los partidos políticos locales con el fin de trasladar información y coordinar actuaciones y convocar una reunión de coordinación administrativa con la Dirección General de Costas, la Subdelegación del Gobierno y la Delegación de la Junta de Andalucía.

Asimismo, señaló que continuará "trabajando de manera coordinada" para "garantizar la seguridad, atender a los vecinos afectados y agilizar la recuperación de la zona".