Andalucía cierra su primer año por debajo de los 600.000 parados desde 2007 aunque sigue a la cabeza en España: duplica a Cataluña y Madrid

Andalucía ha cerrado 2025 con su mejor dato de desempleo y de afiliados a la Seguridad Social desde antes de la crisis económica. En total, hay 583.057 personas que figuran como desempleadas en los registros, un 8,16% menos que hace sólo un año. La caída de 57.946 personas está por encima de la media nacional y de prácticamente todas las comunidades autónomas, pero no evita que se mantenga como el territorio con un mayor volumen de personas desempleadas con casi el doble que Cataluña (323.943), Valencia (289.943) o Madrid (274.930).

Los datos del cierre de 2025 reflejan que Andalucía ha aprovechado mejor que otros territorios la coyuntura económica positiva que se vive en todo el país y ha logrado una reducción del desempleo en todos los sectores, en todos los tramos de edad, incluidos los jóvenes, y en todas las provincias. Esta caída del paro ha estado por encima de la media nacional, que se situó en el 5.94%, y de prácticamente todas las comunidades salvo Castilla La Mancha y Extremadura.

Esta caída del desempleo ha venido acompañada de una cifra récord en las personas dadas de alta en la Seguridad Social que supera los 3,5 millones de afiliados, el segundo mejor registro de la serie histórica y un 2% más que en el inicio de este año. En total, por tanto, hay 70.364 personas trabajadoras más cotizando.

De estos, una parte importante son profesionales autónomos dado que la comunidad mantiene durante los últimos años una tendencia al alza en este ámbito profesional. Se encuentran en estos momentos dados de alta 592.735 personas, un nuevo récord tras sumar 8.961 en el último año, un incremento del 1,5%.

Desempleo por sectores, edades y provincias

En el último año, el paro ha descendido en todos los sectores especialmente en la agricultura con un 14%, la construcción con un 10%, la industria con un 8,42% y los servicios con un 7,26%. También ha habido un descenso del 9% en el número de personas en situación de desempleo sin un puesto de trabajo anterior.

En cuanto a las edades, el mayor descenso se ha acumulado en el tramo de 25 a 44 años, con una caída del 10,38% a lo largo del año. Le siguen los mayores de 45 años sin empleo que han descendido un 7% y, por último, los jóvenes con una caída del 6%.

Por provincias, en el balance de 2025 los mejores registros en términos relativos se han obtenido en Huelva con un 10,81% menos y en Córdoba con el 9,67%. En el otro extremo, las provincias de Sevilla y Málaga se han quedado con caídas por debajo del 1,5%.

Previsión de crecimiento para 2026

El presupuesto de 2026 de la Junta de Andalucía que ha entrado en vigor este 1 de enero realiza una previsión de la situación económica para 2026 que estima que haya un nuevo año de crecimiento en la comunidad autónoma. Se prevé que el PIB aumente un 2,3% o que se creen 85.750 nuevos puestos de trabajo.

La principal herramienta que tiene el Gobierno andaluz para contribuir a esta dinamización económica es la inversión pública que alcanza un volumen récord, aprovechando la mayor disponibilidad presupuestaria. En total, 6.400 millones de euros, un 10% más que el pasado ejercicio.