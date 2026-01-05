Andalucía mira al cielo este 5 de enero con las cabalgatas de Reyes: avisos amarillos por lluvia y nieve de la AEMET

El día 5 de enero ya ha llegado. La ilusión por ver la Cabalgata de Reyes en diferentes provincias de Andalucía hace que los ciudadanos estén pendientes del pronóstico meteorológico. El paso de la borrasca Francis ha dejado inundaciones en el Valle del Guadalhorce y ha provocado desalojos en Campanillas y Cártama.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene activados avisos amarillos por lluvias y nieve en Andalucía para este lunes 5 de enero, en una jornada marcada por la inestabilidad, especialmente en el este de la comunidad, debido al paso de borrascas atlánticas y la entrada de aire frío.

Previsión del 5 de enero en Andalucía

Las lluvias afectarán principalmente a la costa y al interior de Granada, donde se esperan acumulados de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y 40 litros en 12 horas, con posibilidad de tormentas ocasionales. Los avisos estarán activos desde las 10:00 hasta las 23:59 horas, con nivel de peligro bajo, aunque la AEMET recomienda precaución ante posibles acumulaciones de agua.

La nieve será protagonista en zonas del interior oriental. En Guadix y Baza (Granada), así como en el Valle del Almanzora y Los Vélez (Almería), se esperan acumulaciones de hasta 3 centímetros en 24 horas, principalmente por encima de los 1.200 metros, aunque la cota podría bajar puntualmente hasta los 900–1.000 metros durante la tarde y la noche.

Aviso amarillo en Granada y Almería por lluvias y nevadas / AEMET

Qué tiempo hará en Sevilla este 5 de enero

En Sevilla, el lunes se presentará con intervalos nubosos y baja probabilidad de precipitación, del 25% por la mañana y del 10% por la tarde. Las temperaturas se moverán entre los 6 y los 16 grados, con viento del norte flojo a moderado y sin avisos meteorológicos activos en la Campiña sevillana.

El episodio dejará un ambiente frío e invernal en buena parte de Andalucía oriental, con cielos muy nubosos, precipitaciones persistentes y nevadas en zonas de sierra, mientras que en el resto de la comunidad el tiempo será más estable, con menor incidencia de las lluvias.