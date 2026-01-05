5 de enero
La Cabalgata de Reyes de Granada adelanta su horario y modifica su recorrido por la previsión de lluvias
El inicio del desfile será a las 11.00 horas desde el Triunfo
La Cabalgata de los Reyes Magos 2026 de Granada modificará su horario y recorrido habitual debido a las previsiones meteorológicas para la jornada del 5 de enero. Así lo ha comunicado el Ayuntamiento de Granada, que ha decidido adelantar el desfile a la mañana del lunes para garantizar su celebración.
Según ha informado el Consistorio, la cabalgata se celebrará entre las 11:00 y las 14:00 horas, reduciendo también su itinerario. El recorrido partirá desde el Triunfo, continuará por Gran Vía y Reyes Católicos, para finalizar en la Plaza del Carmen, frente al Ayuntamiento, donde concluirá el evento.
El Ayuntamiento ha señalado que se mantendrá pendiente de la evolución de las lluvias a lo largo del día por si fuese necesario introducir nuevos cambios que impidan finalmente la celebración del desfile.
Antes del inicio de la cabalgata, Melchor, Gaspar y Baltasar serán recibidos por la alcaldesa de Granada a las 9:30 horas en la Puerta de la Justicia de la Alhambra. Posteriormente, a las 10:15 horas, los Reyes Magos visitarán el Estadio de los Cármenes, antes de incorporarse al inicio del recorrido.
- La Aemet activa el aviso rojo por lluvias torrenciales en una provincia de Andalucía
- Andalucía lanza otra campaña contra las construcciones ilegales tras cerrar el año con 350 precintos y 50 autodemoliciones
- Una provincia andaluza, en alerta amarilla las 24 horas y llegan las primeras lluvias en vísperas de la borrasca Francis
- La 'cuadrilla' vasca y el silencio del Gobierno de Juanma Moreno en la venta de Ayesa
- Tres provincias andaluzas, en alerta por la borrasca Francis, y Aemet anuncia un cambio drástico el lunes
- La Junta de Andalucía convocará nuevas oposiciones en 2026: casi 20.000 plazas para sanitarios, docentes y administrativos
- El doble desafío de las aulas andaluzas en 2026: reducir la ratio y atender una cifra récord de alumnos con necesidades especiales
- El temporal sigue destrozando el paseo marítimo de Matalascañas en una noche muy complicada