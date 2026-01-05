La Cabalgata de Reyes de Granada adelanta su horario y modifica su recorrido por la previsión de lluvias

La Cabalgata de los Reyes Magos 2026 de Granada modificará su horario y recorrido habitual debido a las previsiones meteorológicas para la jornada del 5 de enero. Así lo ha comunicado el Ayuntamiento de Granada, que ha decidido adelantar el desfile a la mañana del lunes para garantizar su celebración.

Según ha informado el Consistorio, la cabalgata se celebrará entre las 11:00 y las 14:00 horas, reduciendo también su itinerario. El recorrido partirá desde el Triunfo, continuará por Gran Vía y Reyes Católicos, para finalizar en la Plaza del Carmen, frente al Ayuntamiento, donde concluirá el evento.

El Ayuntamiento ha señalado que se mantendrá pendiente de la evolución de las lluvias a lo largo del día por si fuese necesario introducir nuevos cambios que impidan finalmente la celebración del desfile.

Antes del inicio de la cabalgata, Melchor, Gaspar y Baltasar serán recibidos por la alcaldesa de Granada a las 9:30 horas en la Puerta de la Justicia de la Alhambra. Posteriormente, a las 10:15 horas, los Reyes Magos visitarán el Estadio de los Cármenes, antes de incorporarse al inicio del recorrido.