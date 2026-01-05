Las Cabalgatas de Reyes de Granada, Jaén y Almería ajustan horarios por la previsión de lluvias

El lunes 5 de enero es el día elegido para la celebración de las Cabalgatas de los Reyes Magos en las capitales de provincia de toda Andalucía, aunque el paso de la borrasca Francis ha obligado a modificar horarios, recorridos e incluso suspender actos en varias localidades, especialmente en la zona oriental de la comunidad.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene activados avisos amarillos por lluvias y nieve, con mayor incidencia en Granada, Almería y Jaén. En concreto, se esperan lluvias en la costa granadina desde las 10:00 hasta las 23:59 horas, así como nevadas en Guadix y Baza en ese mismo tramo horario. Según ha explicado el portavoz de la AEMET, en el oeste de Andalucía (Huelva, Sevilla y Cádiz) no se esperan precipitaciones, mientras que en el este sí habrá lluvias, siendo más débiles y de corta duración en Córdoba y Málaga.

Cambios y suspensiones en Granada

En la capital granadina, el Ayuntamiento de Granada ha decidido adelantar la Cabalgata a la mañana del lunes, con un horario de 11:00 a 14:00 horas y un recorrido reducido que partirá del Triunfo y finalizará en la Plaza del Carmen, frente al Ayuntamiento. Antes del desfile, los Reyes Magos serán recibidos por la alcaldesa a las 9:30 horas en la Alhambra y visitarán el Estadio de los Cármenes a las 10:15 horas.

En la provincia, Motril ha suspendido la cabalgata debido a las previsiones meteorológicas, mientras que Baza la adelantó a este domingo para evitar la lluvia.

Almería y Jaén ajustan recorridos

En Almería, la cabalgata se celebrará a partir de las 12:00 horas, con salida y llegada en el Anfiteatro de la Rambla, estrenando este año un nuevo recorrido urbano. Además, se ha suspendido la tradicional recepción municipal en la Plaza de la Constitución, aunque municipios como El Ejido y Roquetas de Mar mantienen sus cabalgatas el día 5.

Por su parte, Jaén ha optado por acortar el recorrido para garantizar la seguridad. La cabalgata saldrá a las 18:30 horas desde la Plaza de Santa María, evitando el Paseo de la Estación y el Paseo de España, y finalizará en la Glorieta Blas Infante. En caso de suspensión, el Ayuntamiento ampliará la recepción a los niños en la puerta consistorial hasta las 21:30 horas.

Normalidad en el resto de Andalucía

En Sevilla, la cabalgata se desarrollará con ligeras modificaciones en Triana por las obras de Pagés del Corro y contará con zonas inclusivas, como un tramo sin ruido para menores con autismo y espacios reservados para personas con movilidad reducida.

En Cádiz, el desfile saldrá a las 17:30 horas desde la calle Goya y estrenará una carroza inclusiva dedicada a La Caleta. Huelva mantiene su programación, con visitas matinales a centros sociales y un desfile que partirá a las 15:30 horas desde La Orden y llegará al Ayuntamiento sobre las 21:00 horas.

Córdoba conserva su planificación inicial, con salida a las 17:00 horas, aunque se limitará el lanzamiento de caramelos en algunos puntos del recorrido. En Málaga, está prevista una cabalgata con 13 carrozas, que comenzará a las 18:00 horas, aunque la lluvia ya ha provocado la suspensión de actos en distritos como Ciudad Jardín, Este y Bailén-Miraflores.