Continúa por mar la búsqueda de los dos desaparecidos en Chipiona cuando salieron a pescar el 30 de diciembre

La Guardia Civil de Cádiz ha anunciado este lunes la suspensión de la búsqueda aérea de las dos personas desaparecidas el pasado 30 de diciembre de 2025, cuando salieron a pescar desde Chipiona, aunque ha confirmado que el operativo de búsqueda continúa activo por mar ante la falta de resultados concluyentes.

Como ha indicado el Instituto Armado, "a pesar de todos los esfuerzos", la búsqueda ha sido "infructuosa", con fenómenos meteorológicos adversos que han complicado en estos días las labores para localizar a los desaparecidos, una actividad que no ha cesado hasta el momento.

Operativo de búsqueda marítima

Los dos desaparecidos se encontraban embarcados y con ubicación fuera del mar territorial, a unas 40 millas náuticas. Desde que se tuvo conocimiento de los hechos el pasado martes 30 de diciembre, se activó por parte de la Guardia Civil, Salvamento Marítimo y la Capitanía Marítima de Cádiz un dispositivo de búsqueda por aire y por mar.

Así, debido al tiempo transcurrido y el temporal que ha azotado la zona por el paso de la borrasca Francis, se ha suspendido la búsqueda activa por aire, continuando con el dispositivo por mar.

Perfil de los desaparecidos

Según informaron fuentes del Ayuntamiento de Chipiona este domingo, los desaparecidos serían un hombre de 44 años, vecino de Sanlúcar de Barrameda, y otro hombre de 40 años, vecino de Chipiona.