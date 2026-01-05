Detectan histamina en una pasta de anchoas distribuida en Andalucía

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha emitido este lunes una alerta alimentaria tras detectar histamina en una pasta de anchoas importada de Italia, comercializada bajo la marca Zarotti y distribuida en varias comunidades autónomas como Andalucía, Cataluña, Canarias y Madrid, lo que ha activado los protocolos de control sanitario.

El producto en cuestión tiene por nombre "Pasta acciughe" (pasta de anchoas), con número de lote 'PH 24', vendido en un tubo de aluminio de 60 gramos, a temperatura ambiente y con fecha de caducidad 27 de julio de 2026.

Distribución del producto afectado

La Aesan ha informado de que su distribución inicial se ha producido en las comunidades de Andalucía, Cataluña, Canarias y Madrid, si bien no ha descartado "que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas".

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Recomendaciones sanitarias

Esta agencia ha recomendado además a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, que se abstengan de consumirlos.

En el caso de haber consumido este producto y presentar alguna sintomatología compatible con la intoxicación por histamina —urticaria en palmas de las manos, cara, cabeza y orejas; dolor de cabeza y mareos; dolor abdominal, náuseas, vómitos y diarrea— la Aesan ha aconsejado que se acuda a un centro de salud.