Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente: "El deterioro de Matalascañas responde al cambio climático"

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha advertido en la playa de Matalascañas de que el deterioro del litoral responde a un fenómeno "directamente vinculado al cambio climático, que está afectando de forma generalizada a toda la costa española y que obliga a replantear el modelo de actuación en los próximos años".

Morán ha subrayado que se trata de un proceso irreversible, marcado por "la elevación del nivel del mar y el incremento de los fenómenos meteorológicos extremos y su recurrencia", lo que exige avanzar hacia un modelo que refuerce la resiliencia, la capacidad de respuesta y la seguridad del litoral. En este contexto, ha señalado que las soluciones tradicionales, como la simple aportación de arena, ya no resultan suficientes para afrontar el problema a largo plazo.

Según ha explicado, "el mar irá ocupando progresivamente más espacio hacia el interior, por lo que la mejor defensa pasa por recuperar las playas y los sistemas dunares", una estrategia que implica eliminar edificaciones e infraestructuras que actualmente suponen un riesgo para la estabilidad del borde litoral y, por extensión, para la seguridad de los ciudadanos.

En el caso concreto de Almonte y Matalascañas, el Ministerio para la Transición Ecológica está ejecutando en estos momentos una inversión de seis millones de euros destinada a medidas paliativas, como la aportación de arena y la mejora de los espigones de defensa. No obstante, Morán ha insistido en que la solución estructural pasa por una actuación de mayor calado: "la reubicación del paseo marítimo tierra adentro", una obra que asumiría íntegramente la Dirección General de Costas.

Para llevar a cabo esta intervención, el secretario de Estado ha señalado que "es necesario un acuerdo con el Ayuntamiento de Almonte que permita la cesión de los terrenos necesarios, con el objetivo de ganar espacio de playa y reforzar la protección del litoral".