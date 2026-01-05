Medio Ambiente
Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente: "El deterioro de Matalascañas responde al cambio climático"
Morán explica que la solución para la costa, ante la subida del nivel del mar, pasa por recuperar playas y sistemas dunares, lo que implica eliminar edificaciones en riesgo para la seguridad
El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha advertido en la playa de Matalascañas de que el deterioro del litoral responde a un fenómeno "directamente vinculado al cambio climático, que está afectando de forma generalizada a toda la costa española y que obliga a replantear el modelo de actuación en los próximos años".
Morán ha subrayado que se trata de un proceso irreversible, marcado por "la elevación del nivel del mar y el incremento de los fenómenos meteorológicos extremos y su recurrencia", lo que exige avanzar hacia un modelo que refuerce la resiliencia, la capacidad de respuesta y la seguridad del litoral. En este contexto, ha señalado que las soluciones tradicionales, como la simple aportación de arena, ya no resultan suficientes para afrontar el problema a largo plazo.
Según ha explicado, "el mar irá ocupando progresivamente más espacio hacia el interior, por lo que la mejor defensa pasa por recuperar las playas y los sistemas dunares", una estrategia que implica eliminar edificaciones e infraestructuras que actualmente suponen un riesgo para la estabilidad del borde litoral y, por extensión, para la seguridad de los ciudadanos.
En el caso concreto de Almonte y Matalascañas, el Ministerio para la Transición Ecológica está ejecutando en estos momentos una inversión de seis millones de euros destinada a medidas paliativas, como la aportación de arena y la mejora de los espigones de defensa. No obstante, Morán ha insistido en que la solución estructural pasa por una actuación de mayor calado: "la reubicación del paseo marítimo tierra adentro", una obra que asumiría íntegramente la Dirección General de Costas.
Para llevar a cabo esta intervención, el secretario de Estado ha señalado que "es necesario un acuerdo con el Ayuntamiento de Almonte que permita la cesión de los terrenos necesarios, con el objetivo de ganar espacio de playa y reforzar la protección del litoral".
- La Aemet activa el aviso rojo por lluvias torrenciales en una provincia de Andalucía
- Andalucía lanza otra campaña contra las construcciones ilegales tras cerrar el año con 350 precintos y 50 autodemoliciones
- Una provincia andaluza, en alerta amarilla las 24 horas y llegan las primeras lluvias en vísperas de la borrasca Francis
- La 'cuadrilla' vasca y el silencio del Gobierno de Juanma Moreno en la venta de Ayesa
- Tres provincias andaluzas, en alerta por la borrasca Francis, y Aemet anuncia un cambio drástico el lunes
- La Junta de Andalucía convocará nuevas oposiciones en 2026: casi 20.000 plazas para sanitarios, docentes y administrativos
- El doble desafío de las aulas andaluzas en 2026: reducir la ratio y atender una cifra récord de alumnos con necesidades especiales
- El temporal sigue destrozando el paseo marítimo de Matalascañas en una noche muy complicada