La Junta de Andalucía permitirá el pago de los impuestos a través de Bizum

Los impuestos autonómicos, las tasas y los ingresos a la Junta de Andalucía correspondientes a expedientes administrativos se podrán realizar por Bizum a partir de 2026. La Junta de Andalucía ha incorporado este nuevo sistema para facilitar los pagos de cuantías inferiores a 1.500 euros a través de su plataforma telemática de pago y presentación de tributos

La incorporación de esta medida se enmarca en la evolución progresiva de la Plataforma Telemática de la Junta, concebida para hacer más fácil, accesible y ágil el cumplimiento de las obligaciones económicas con la Administración autonómica y a la que se han ido sumando los diferentes sistemas de pago digitales que habitualmente utilizan tanto ciudadanos como empresas.

Así, en una primera fase, el sistema permitió el pago mediante cargo en cuenta bancaria en entidades colaboradoras, y posteriormente, se amplió al pago con tarjeta de crédito o débito, eliminando la necesidad de disponer de una cuenta en una entidad colaboradora. Más recientemente, en julio de 2024, se habilitó la opción de transferencia bancaria como medio de pago, suprimiendo las limitaciones de importe o de entidad emisora de tarjetas.

Estrategia de transformación digital

Con la incorporación de Bizum, la Junta de Andalucía culmina un proceso que permite que prácticamente todos los sistemas habituales de pago digital estén ya operativos, “una forma de adecuar los servicios públicos a los hábitos digitales de empresas y andaluces”, según ha subrayado la consejera de Hacienda y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España.

Esta medida se enmarca en la estrategia de transformación digital impulsada por la Agencia Digital de Andalucía y busca simplificar los trámites, reducir las gestiones innecesarias y facilitar la relación de la ciudadanía con la Administración

Carolina España ha subrayado que esta medida responde a una estrategia clara de modernización de la gestión económica y tributaria, orientada a facilitar el cumplimiento voluntario, reducir cargas administrativas y avanzar en una Administración más cercana y eficiente.

“La incorporación de Bizum a la Plataforma Telemática supone un paso más en nuestro objetivo de acercar la Administración a la ciudadanía, utilizando los mismos medios de pago digitales que ya forman parte de su vida diaria y eliminando barreras innecesarias en el cumplimiento de sus obligaciones”, ha apuntado.