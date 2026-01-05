Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Máxima alerta en Matalascañas: peligra un edificio junto al paseo marítimo y piden ayuda a la UME

El mar ha alcanzado los cimientos del inmueble y hay riesgo de colapso, informa el Ayuntamiento de Almonte

Daños en el paseo marítimo de Matalascañas, que han afectado al edificio Alcotán, a la izquierda. / Policía Local de Almonte

Ramón Morales

Ramón Morales

Huelva

No acaban las pésimas noticias en Matalascañas (Huelva) tras los efectos del temporal en este enclave turístico dependiente del municipio de Almonte. El Ayuntamiento ha informado del riesgo de colapso del edificio residencial Alcotán situado junto al paseo marítimo, que se encuentra destrozado por los efectos de las fuertes mareas de estos días, y que ha afectado a los cimientos del edificio.

El Ayuntamiento de Almonte ha solicitado la intervención urgente de la Unidad Militar de Emergencias (UME) ante el grave riesgo estructural detectado en el edificio Alcotán, situado en el paseo marítimo de Matalascañas. Los informes técnicos y la evolución del temporal marítimo confirman que el mar ha alcanzado los cimientos del inmueble, comprometiendo seriamente su estabilidad y elevando el riesgo de una situación potencialmente catastrófica.

Daños en el paseo marítimo de Matalascañas, que han afectado al edificio Alcotán, a la izquierda. / Policía Local de Almonte

Como medida preventiva y "priorizando la seguridad, parte del paseo marítimo ya ha colapsado y existe riesgo para los edificios colindantes". Por ello, la Policía Local y la Guardia Civil han iniciado el desalojo del entorno afectado, con la zona acordonada y el acceso totalmente restringido.

Desde el Ayuntamiento se mantiene activo el Plan de Emergencia Municipal y se insiste en un llamamiento a la máxima prudencia y colaboración ciudadana, solicitando a vecinos y visitantes que no se acerquen al paseo marítimo, respeten los cierres y sigan en todo momento las indicaciones de los cuerpos de seguridad.

