Andalucía registra la temperatura más baja de España con −17,3 grados en Sierra Nevada

Andalucía ha marcado este martes 6 de enero la temperatura mínima más baja del país, con −17,3 grados centígrados registrados en Pedrollano (Granada), dentro del Parque Nacional de Sierra Nevada. El dato fue alcanzado a las 9.40 horas, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Los puntos más fríos de España

Este registro sitúa a la comunidad andaluza a la cabeza del ranking nacional de temperaturas mínimas, por delante de otros puntos tradicionalmente fríos del interior peninsular. Tras Pedrollano, el segundo puesto lo ocupa Molina de Aragón (Guadalajara), donde se han alcanzado −14 grados a las 5.40 horas, mientras que el Cap de Vaquèira (Lleida) ha registrado la misma temperatura a las 9.30 horas.

El protagonismo granadino en este episodio de frío extremo es notable. Además del mínimo absoluto, otros dos enclaves de Sierra Nevada figuran entre los cinco puntos más fríos de España. En cuarta posición se sitúa la zona del Radiotelescopio de Sierra Nevada, con −13,9 grados a las 9.40 horas, seguida de Laguna Seca, también dentro del parque nacional, donde el termómetro ha bajado hasta los −13,4 grados a la misma hora.

Asimismo, Camarate 2, otro punto del macizo granadino, aparece en el décimo lugar del listado nacional con una mínima de −12,2 grados registrada a las 10.00 horas.

Las temperaturas para este martes 6 de enero

Pese a estos valores extremos en zonas de alta montaña, las temperaturas mínimas previstas en Andalucía para esta jornada muestran una amplia variabilidad. Oscilan entre los 8 grados en Almería y los −2 grados en Granada capital. Por provincias, se esperan 5 grados en Cádiz, 0 grados en Córdoba, 3 grados en Huelva, 0 grados en Jaén, 6 grados en Málaga y 3 grados en Sevilla.