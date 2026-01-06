La ciudad Patrimonio de la Humanidad más pequeña de España está en este rincón de Jaén: con la mejor gastronomía

España alberga en su interior 15 ciudades declaradas como Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO, cada una de ellas con una amplia riqueza natural, patrimonial, histórica o cultural que les hace dignas de este demandado distintivo. Y entre todas ellas, destaca un municipio no solo por su extraordinaria belleza, sino por ser la ciudad más pequeña de todas las que tienen este reconocimiento.

Se trata de Baeza, un municipio repleto de calles estrechas, suelos adoquinados y una riqueza monumental que destaca por su diseño renacentista de la España del siglo XVI en el que se entremezclan las culturas árabe y mudéjar con las visigóticas y romanas.

Un patrimonio histórico que se puede encontrar en sus dos ejes monumentales: el de la Plaza de Santa María y el Seminario-Universidad.

Baeza y Úbeda: Patrimonio Mundial desde 2003

Un municipio que recibió su título de ciudad Patrimonio de la Humanidad en junio de 2003 junto a la vecina Úbeda y, que, durante sus siglos de historia, ha acogido a artistas y personalidades de la talla de Antonio Machado, Gaspar Becerra o el emblemático arquitecto Andrés de Vandelvira, cuya impronta aún se puede contemplar en cada rincón del municipio.

Baeza, la ciudad andaluza con cinco edificios Patrimonio de la Humanidad en una sola plaza / Ayuntamiento de Baeza

Pero, además, Baeza también se distingue de las demás por ser la única que tiene cinco edificios Patrimonio de la Humanidad en apenas unos metros, todos ellos situados alrededor de su plaza más emblemática: la de Santa María.

La Plaza de Santa María, el corazón monumental de Baeza

Así, en la Plaza de Santa María destaca la fuerte que la protagoniza, y con la que comparte nombre, que data del siglo XVI para conmemorar la llegada del agua a la ciudad, un hito que se produjo por las mejoras de las infraestructuras que registró la localidad para hacer frente al amplio crecimiento que vivió en su día.

Además, esta fuente se encuentra rodeada por la belleza más impactante del territorio, entre las que destaca la Catedral de la Natividad de Nuestra Señora de Baeza. Es una construcción del siglo VII que se convirtió en sede episcopal visigoda y se transformó con el paso de los siglos hasta acabar siendo reconstruida por Andrés de Vandelvira.

La riqueza monumental de Baeza

Esto hizo que este edificio se impregnase de la estética renacentista propia del arquitecto, un aspecto que se puede encontrar aún en la actualidad durante cualquier visita el municipio.

A esto se suman las Casas Consistoriales Altas , cuya construcción data del siglo XV y que pertenecieron en sus orígenes a Don Gil Bayle Cabrera, uno de los nobles más importantes de Baeza.

Un entorno de indudable belleza en cuyos muros aún se pueden contemplar los escudos de armas de Juana la Loca y Felipe el Hermoso.

Entre los monumentos Patrimonio de la Humanidad de Baeza también destaca el seminario de San Felipe Neri, fundado en 1660 por el obispo de Jaén Fernando de Andrade y Castro, y construido por Eufrasio López de Rojas. En la actualidad, alberga la Universidad Internacional de Andalucía.

Seminario de San Felipe Neri y la huella de Antonio Machado

Tras este proceso, quedó bajo la dirección del Oratorio de San Felipe Neri, aunque en 1969 dejó de ejercer como seminario y actualmente es sede Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA).

En este lugar destacan su puerta principal, con un arco de medio punto, así como las inscripciones en letras rojas que hicieron antiguos estudiantes del centro para dejar constancia de su paso por el seminario.

Pero uno de sus mayores atractivos se encuentra en el aula en el que impartió clases Antonio Machado y que se puede visitar en la actualidad.

Baeza, la ciudad andaluza con cinco edificios Patrimonio de la Humanidad en una sola plaza / Ayuntamiento de Baeza

Y para completar estos espacios patrimoniales, se encuentra el Palacio de Jabalquinto, que forma parte del mismo conjunto académico, a pesar de que su fachada está dirigida a la plaza de la Santa Cruz.

Más allá de Santa María: Plaza del Pópulo y Fuente de los Leones

Pero esta no es la única riqueza monumental de Baeza, sino que también destacan su Plaza del Pópulo y su emblemática Fuente de los Leones, llegada desde Cástulo en el siglo XVI y coronada por la imagen de la princesa Himilce, esposa de Aníbal.

Además, los visitantes pueden contemplar las Antiguas Carnicerías, del siglo XVI, que siglos después pasaron a ser secadero de pieles, luego archivo histórico y posteroirmente, el Juzgado de Baeza.

La visita se puede completar con la Casa del Pópulo, Monumento Histórico Artístico, que actualmente acoge la Oficina de Turismo, así como la Puerta de Jaén.

Gastronomía en Baeza: con su propia Estrella Michelin

Pero Baeza no solo cuenta con cultura, patrimonio e historia, sino que también dispone de una de las mejores gastronomías de Andalucía, en la que combina tradición y modernidad, y que hace de las tapas y la cocina casera su mayor fuerte.

Y entre la amplia variedad de bares y restaurantes que ofrecen a sus visitantes, destaca un negocio situado en la calle San Francisco que ha recibido su propia Estrella Michelin.

Se trata del Restaurante Vandelvira, de Juan Carlos García, que apuesta por la alta cocina recuperando sabores arraigados a la tierra y cocinados con "tradición, sabores, olores, sobremesas y felicidad".

Para probar sus mejores creaciones, se puede elegir entre dos menús degustación, que cuentan con un precio de 87 y 103 euros, respectivamente.