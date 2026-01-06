Efectivos de la UME se desplazan a Matalascañas por los daños causados de la borrasca Francis

La Unidad Militar de Emergencias (UME) se ha desplazado durante la madrugada de este martes 6 de enero a Matalascañas, tras la solicitud del Ayuntamiento de Almonte, para realizar una primera valoración de los daños ocasionados por el paso de la borrasca ‘Francis’ el pasado fin de semana.

Según ha informado el Consistorio, la inspección inicial se llevó a cabo de noche, pese a las dificultades de iluminación en el paseo marítimo, con la participación de efectivos de la UME, la Policía Local, técnicos municipales y miembros del equipo de gobierno. A primera hora de la mañana, ya con luz natural, los trabajos continuaron con una evaluación más detallada de la zona afectada.

Fruto de estas visitas, la UME está elaborando un informe técnico en el que se recogerán las posibles líneas de actuación y el tipo de apoyo que podría prestar en función de las necesidades detectadas. Desde la propia unidad se ha trasladado que el Ayuntamiento está actuando de forma correcta y eficaz, especialmente en la colocación de sacas de arena y la aportación de material para frenar la erosión y evitar un mayor deterioro de las viviendas afectadas.

Trabajo intenso de reparación en la playa de Matalascañas

El Ayuntamiento de Almonte ha asegurado que continúa trabajando intensamente en la zona, reforzando las barreras de contención y aplicando medidas preventivas mientras se espera el informe definitivo de la UME, que permitirá concretar el alcance de su intervención.

Esta situación se enmarca en los importantes daños causados por la borrasca ‘Francis’ en Matalascañas, que afectó al paseo marítimo, obligó a evacuar a dos vecinos y llevó a la prohibición del tránsito de peatones y vehículos en varios tramos. Además, el Consistorio activó este lunes una Ventanilla Única de Atención Ciudadana para atender a personas y negocios damnificados.

Por último, el Ayuntamiento ha agradecido la rápida respuesta de la UME y la labor coordinada de Policía Local, técnicos y trabajadores municipales, y se ha comprometido a informar puntualmente de cualquier novedad conforme se definan las próximas actuaciones.