Andalucía
La madrugada más fría del año llega a Andalucía: aviso amarillo por heladas de -4 grados
En algunos puntos de Andalucía se llegará a -5 grados en la madrugada del 7 de enero
Es la noche más fría de todo el invierno. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos de nivel amarillo por temperaturas mínimas para la madrugada de este miércoles 7 de enero en distintos puntos de las provincias de Almería, Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla, donde los termómetros podrían descender hasta los −4 grados centígrados.
Según los datos de la Aemet, las alertas estarán vigentes desde las 21.00 horas de este martes hasta las 9.00 horas del miércoles en todas las zonas afectadas.
Temperaturas que rozarán los -5 grados
En la provincia de Almería, el aviso se activará en el Valle del Almanzora y Los Vélez. En Jaén, afectará a las comarcas de Morena y Condado, Cazorla y Segura y la Capital y Montes de Jaén, donde se esperan mínimas de hasta −4 grados.
En Córdoba, el aviso amarillo se extiende a Sierra y Pedroches, con temperaturas que también podrían alcanzar los −4 grados, mientras que en la Campiña cordobesa se prevén heladas con valores cercanos a los −2 grados.
Frío extremo en Sevilla
La provincia de Sevilla también se verá afectada por este episodio de frío, especialmente en la Campiña, donde la Aemet prevé mínimas de hasta −1 grado en su zona oriental.
Para el conjunto de Andalucía, las temperaturas mínimas previstas para este miércoles oscilarán entre los 6 grados en Cádiz y Málaga y los −2 grados en Córdoba y Granada. Por provincias, se esperan 5 grados en Almería, 3 grados en Huelva, 1 grado en Jaén y 2 grados en Sevilla.
