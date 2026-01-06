La nieve y el hielo obligan al corte de carreteras en Andalucía: estas son las provincias afectadas

El número de carreteras afectadas por la nieve y el hielo en Andalucía ha descendido este martes 6 de enero, aunque tres vías siguen cerradas parcialmente al tráfico en las provincias de Almería y Granada, según la información de la Dirección General de Tráfico (DGT) actualizada a las 16.15 horas.

Carreteras cortadas en Almería y Granada

En la provincia de Almería, permanece cortada la AL-5405, entre los kilómetros 12 y 28, a la altura de Escúllar-La Estación, como consecuencia de las nevadas. En Granada, continúan afectados varios tramos de la red viaria, especialmente en el entorno de Sierra Nevada.

En concreto, presentan nivel negro la A-395, entre los kilómetros 32 y 50,1, a la altura del municipio de Dílar, por acumulación de nieve, y la A-4025, entre los kilómetros 0 y 7,35, por la presencia de hielo en la calzada.

Es obligatorio el uso de cadenas

Además, la DGT mantiene activado el nivel rojo en otros tramos de Almería y Granada, donde es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno, la velocidad está limitada a 30 km/h y se prohíbe el paso de autobuses y vehículos pesados.

Desde Tráfico se recomienda extremar la precaución y consultar el estado de las carreteras antes de iniciar cualquier desplazamiento.