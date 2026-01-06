Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La nieve y el hielo obligan al corte de carreteras en Andalucía: estas son las provincias afectadas

El temporal por el paso de la borrasca Francis ha cerrado algunas vías para su circulación

Carretera con nieve en Andalucía.

Carretera con nieve en Andalucía. / 112 ANDALUCÍA

Antonio Muñoz

Antonio Muñoz

SEVILLA

El número de carreteras afectadas por la nieve y el hielo en Andalucía ha descendido este martes 6 de enero, aunque tres vías siguen cerradas parcialmente al tráfico en las provincias de Almería y Granada, según la información de la Dirección General de Tráfico (DGT) actualizada a las 16.15 horas.

Carreteras cortadas en Almería y Granada

En la provincia de Almería, permanece cortada la AL-5405, entre los kilómetros 12 y 28, a la altura de Escúllar-La Estación, como consecuencia de las nevadas. En Granada, continúan afectados varios tramos de la red viaria, especialmente en el entorno de Sierra Nevada.

En concreto, presentan nivel negro la A-395, entre los kilómetros 32 y 50,1, a la altura del municipio de Dílar, por acumulación de nieve, y la A-4025, entre los kilómetros 0 y 7,35, por la presencia de hielo en la calzada.

Es obligatorio el uso de cadenas

Además, la DGT mantiene activado el nivel rojo en otros tramos de Almería y Granada, donde es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno, la velocidad está limitada a 30 km/h y se prohíbe el paso de autobuses y vehículos pesados.

Desde Tráfico se recomienda extremar la precaución y consultar el estado de las carreteras antes de iniciar cualquier desplazamiento.

