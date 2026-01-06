Andalucía
La nieve y el hielo obligan al corte de carreteras en Andalucía: estas son las provincias afectadas
El temporal por el paso de la borrasca Francis ha cerrado algunas vías para su circulación
El número de carreteras afectadas por la nieve y el hielo en Andalucía ha descendido este martes 6 de enero, aunque tres vías siguen cerradas parcialmente al tráfico en las provincias de Almería y Granada, según la información de la Dirección General de Tráfico (DGT) actualizada a las 16.15 horas.
Carreteras cortadas en Almería y Granada
En la provincia de Almería, permanece cortada la AL-5405, entre los kilómetros 12 y 28, a la altura de Escúllar-La Estación, como consecuencia de las nevadas. En Granada, continúan afectados varios tramos de la red viaria, especialmente en el entorno de Sierra Nevada.
En concreto, presentan nivel negro la A-395, entre los kilómetros 32 y 50,1, a la altura del municipio de Dílar, por acumulación de nieve, y la A-4025, entre los kilómetros 0 y 7,35, por la presencia de hielo en la calzada.
Es obligatorio el uso de cadenas
Además, la DGT mantiene activado el nivel rojo en otros tramos de Almería y Granada, donde es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno, la velocidad está limitada a 30 km/h y se prohíbe el paso de autobuses y vehículos pesados.
Desde Tráfico se recomienda extremar la precaución y consultar el estado de las carreteras antes de iniciar cualquier desplazamiento.
- La Aemet activa el aviso rojo por lluvias torrenciales en una provincia de Andalucía
- Tres provincias andaluzas, en alerta por la borrasca Francis, y Aemet anuncia un cambio drástico el lunes
- Andalucía lanza otra campaña contra las construcciones ilegales tras cerrar el año con 350 precintos y 50 autodemoliciones
- La 'cuadrilla' vasca y el silencio del Gobierno de Juanma Moreno en la venta de Ayesa
- El doble desafío de las aulas andaluzas en 2026: reducir la ratio y atender una cifra récord de alumnos con necesidades especiales
- ¿Hay que poner las luces de emergencia con la baliza V-16 en las carreteras andaluzas?
- El temporal sigue destrozando el paseo marítimo de Matalascañas en una noche muy complicada
- La Junta de Andalucía convocará nuevas oposiciones en 2026: casi 20.000 plazas para sanitarios, docentes y administrativos