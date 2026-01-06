Andalucía
El primer premio del Niño deja una lluvia de millones en varios puntos de Andalucía
Sanlúcar de Barrameda, Sevilla o Jerez han sido las ciudades agraciadas
La suerte ha vuelto a sonreír a Andalucía en el Sorteo Extraordinario del Niño 2026. El primer premio, correspondiente al número 06703 y dotado con 200.000 euros por décimo, ha sido uno de los más repartidos de los últimos años y ha llegado a numerosas localidades andaluzas, tanto a través de administraciones físicas como mediante la venta online oficial de Loterías y Apuestas del Estado.
Marchena, San Juan y Sevilla, entre las agraciadas
En la provincia de Sevilla, el primer premio se ha vendido en Marchena, San Juan de Aznalfarache y Sevilla capital, concretamente en la administración situada en Luis Montoto, 154.
La alegría ha llegado a Sanlúcar de Barrameda
El número agraciado ha dejado también premio en Cádiz, con ventas en Sanlúcar de Barrameda, Jerez de la Frontera, Algeciras y Cádiz capital. En Sanlúcar, la alegría se ha vivido con especial intensidad en el barrio de Bonanza, donde una administración ha repartido el primer premio. “Ahora mismo estoy nerviosa y no sé ni el premio que he dado”, expresó emocionada Loli Rodríguez, que regenta la administración sanluqueña desde hace 22 años, todavía asimilando el alcance de la noticia.
Un 6.703 muy repartido por Andalucía
En Huelva, el primer premio ha llegado a La Antilla, Almonte y Moguer. Y en Granada, los décimos se han repartido en Belicena y Salobreña.
La lista continúa en Málaga, con ventas en Riogordo, Málaga capital, Torre del Mar y Torremolinos, y en Jaén, donde ha tocado en Úbeda. Además, el 06703 ha dejado décimos en Córdoba, concretamente en Villanueva del Duque y Cardeña, y en Almería, con puntos de venta en Tabernas, Campohermoso, Roquetas de Mar y Dalías.
A nivel nacional, el 06703 ha tenido una distribución muy amplia, con presencia en más de medio centenar de ciudades. La fuerte venta por internet ha sido clave para multiplicar los puntos de celebración, también en Andalucía, donde el Niño vuelve a dejar un rastro de alegría repartida.
- La Aemet activa el aviso rojo por lluvias torrenciales en una provincia de Andalucía
- Tres provincias andaluzas, en alerta por la borrasca Francis, y Aemet anuncia un cambio drástico el lunes
- Andalucía lanza otra campaña contra las construcciones ilegales tras cerrar el año con 350 precintos y 50 autodemoliciones
- La 'cuadrilla' vasca y el silencio del Gobierno de Juanma Moreno en la venta de Ayesa
- El doble desafío de las aulas andaluzas en 2026: reducir la ratio y atender una cifra récord de alumnos con necesidades especiales
- ¿Hay que poner las luces de emergencia con la baliza V-16 en las carreteras andaluzas?
- El temporal sigue destrozando el paseo marítimo de Matalascañas en una noche muy complicada
- La Junta de Andalucía convocará nuevas oposiciones en 2026: casi 20.000 plazas para sanitarios, docentes y administrativos