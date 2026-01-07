El agua vuelve a los embalses andaluces: las reservas se acercan al 50% de su capacidad

Los embalses de Andalucía continúan recuperándose y alcanzan este miércoles el 48,05% de su capacidad total, con 5.326 hectómetros cúbicos (hm³) almacenados sobre un total de 11.084 hm³. La cifra supone un importante incremento de 1.509 hm³ y 13,67 puntos porcentuales respecto a comienzos de 2025, cuando las reservas se situaban en el 34,41%, según los últimos datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, consultados por Europa Press.

La evolución positiva también se refleja en la comparativa semanal: en solo siete días, los pantanos andaluces han ganado 132 hm³, y se colocan 8,25 puntos por encima de la media de los últimos diez años, fijada en el 39,80% (4.412 hm³).

El Guadalquivir mejora y supera la media histórica

La cuenca del Guadalquivir, que concentra la mayor parte de los embalses de la comunidad, se sitúa al 46,41% de su capacidad, con 3.727 hm³, tras sumar 20 hm³ en la última semana. Este volumen no solo supera la media de la última década (3.089 hm³), sino que también mejora claramente los registros del año pasado por estas fechas, con 905 hm³ más que en 2025.

Subidas destacadas en la Cuenca Mediterránea Andaluza

La Cuenca Mediterránea Andaluza presenta una de las evoluciones más favorables, al alcanzar el 51,11% de su capacidad, con 600 hm³, lo que supone 96 hm³ más que la semana anterior. Sus reservas superan tanto la media de los últimos diez años (464 hm³) como las cifras registradas en el mismo periodo de 2025, cuando apenas acumulaba 340 hm³.

Tinto, Odiel y Piedras rozan el lleno

En Huelva, los embalses de las cuencas del Tinto, Odiel y Piedras se encuentran en una situación especialmente favorable, con 205 hm³ almacenados y un nivel del 89,52% de su capacidad, tras ganar nueve hectómetros cúbicos en una semana. Estas cifras superan la media histórica (176 hm³) y también los datos del pasado año, con 17 hm³ más que en la misma semana de 2025.

Guadalete-Barbate también se mantiene al alza

La demarcación del Guadalete-Barbate, en la provincia de Cádiz, se sitúa al 46,41% de su capacidad, con 794 hm³, tras sumar 43 hm³ en la última semana. Actualmente cuenta con 327 hm³ más que a comienzos de 2025 y se mantiene igualmente por encima de la media de los últimos diez años, establecida en 683 hm³.

La reserva hídrica nacional, al 56,6%

En el conjunto del país, la reserva hídrica española alcanza el 56,6% de su capacidad, con 31.744 hm³ de agua embalsada. En la última semana, los pantanos han aumentado su volumen en 190 hm³, lo que confirma una tendencia general de recuperación en buena parte del territorio.