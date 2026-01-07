Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lluvias

El agua vuelve a los embalses andaluces: las reservas se acercan al 50% de su capacidad

Guadalquivir, Cuenca Mediterránea y Guadalete-Barbate mejoran sus niveles y se sitúan por encima de la media de los últimos diez años

Embalse de Los Melonares, en Castilblanco de los Arroyos (Sevilla).

Embalse de Los Melonares, en Castilblanco de los Arroyos (Sevilla). / Francisco J. Olmo / Europa Press

El Correo

El Correo

SEVILLA

Los embalses de Andalucía continúan recuperándose y alcanzan este miércoles el 48,05% de su capacidad total, con 5.326 hectómetros cúbicos (hm³) almacenados sobre un total de 11.084 hm³. La cifra supone un importante incremento de 1.509 hm³ y 13,67 puntos porcentuales respecto a comienzos de 2025, cuando las reservas se situaban en el 34,41%, según los últimos datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, consultados por Europa Press.

La evolución positiva también se refleja en la comparativa semanal: en solo siete días, los pantanos andaluces han ganado 132 hm³, y se colocan 8,25 puntos por encima de la media de los últimos diez años, fijada en el 39,80% (4.412 hm³).

El Guadalquivir mejora y supera la media histórica

La cuenca del Guadalquivir, que concentra la mayor parte de los embalses de la comunidad, se sitúa al 46,41% de su capacidad, con 3.727 hm³, tras sumar 20 hm³ en la última semana. Este volumen no solo supera la media de la última década (3.089 hm³), sino que también mejora claramente los registros del año pasado por estas fechas, con 905 hm³ más que en 2025.

Subidas destacadas en la Cuenca Mediterránea Andaluza

La Cuenca Mediterránea Andaluza presenta una de las evoluciones más favorables, al alcanzar el 51,11% de su capacidad, con 600 hm³, lo que supone 96 hm³ más que la semana anterior. Sus reservas superan tanto la media de los últimos diez años (464 hm³) como las cifras registradas en el mismo periodo de 2025, cuando apenas acumulaba 340 hm³.

Tinto, Odiel y Piedras rozan el lleno

En Huelva, los embalses de las cuencas del Tinto, Odiel y Piedras se encuentran en una situación especialmente favorable, con 205 hm³ almacenados y un nivel del 89,52% de su capacidad, tras ganar nueve hectómetros cúbicos en una semana. Estas cifras superan la media histórica (176 hm³) y también los datos del pasado año, con 17 hm³ más que en la misma semana de 2025.

Guadalete-Barbate también se mantiene al alza

La demarcación del Guadalete-Barbate, en la provincia de Cádiz, se sitúa al 46,41% de su capacidad, con 794 hm³, tras sumar 43 hm³ en la última semana. Actualmente cuenta con 327 hm³ más que a comienzos de 2025 y se mantiene igualmente por encima de la media de los últimos diez años, establecida en 683 hm³.

La reserva hídrica nacional, al 56,6%

En el conjunto del país, la reserva hídrica española alcanza el 56,6% de su capacidad, con 31.744 hm³ de agua embalsada. En la última semana, los pantanos han aumentado su volumen en 190 hm³, lo que confirma una tendencia general de recuperación en buena parte del territorio.

