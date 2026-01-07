Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alerta en la playa de El Portil en Huelva por el "riesgo real" de rotura del colector de aguas fecales por el temporal

El nuevo colector de saneamiento queda expuesto tras el temporal y el Ayuntamiento reclama medidas urgentes.

Efectos de la reciente borrasca Francis en El Portil (Huelva).

Efectos de la reciente borrasca Francis en El Portil (Huelva). / Ayuntamiento de Punta Umbría

Ramón Morales

Ramón Morales

Huelva

Tras los gravísimos problemas de Matalascañas, ahora le toca a otra playa onubense, El Portil, que sigue con su problema endémico de arena por causa de los temporales. El alcalde de Punta Umbría (Huelva), municipio del que depende este enclave, José Carlos Hernández Cansino, ha visitado este martes la zona acompañado por técnicos municipales, para comprobar los graves daños provocados por la borrasca Francis en este núcleo costero. Tras la inspección, el regidor ha alertado del riesgo real e inminente de rotura que sufre el nuevo colector de saneamiento, actualmente expuesto a la dinámica litoral y que puede provocar vertidos a la playa.

El alcalde ha anunciado que solicitará una reunión urgente con el Servicio Provincial de Costas, a la que acudirá con un informe actualizado de los daños y las actuaciones necesarias para proteger el colector de fecales y pluviales. Se trata de una obra recién ejecutada, con un coste superior a 600.000 euros, cuya integridad, según ha advertido, “puede verse comprometida en cualquier momento si no se adoptan medidas de protección inmediatas”.

"Es vital para la salubridad de El Portil”

Hernández Cansino ha sido contundente al señalar que “si no actúan con urgencia, el daño medioambiental será inevitable y visible en muy poco tiempo”, subrayando que “proteger esta obra es vital para el saneamiento y la salubridad de El Portil”. En este sentido, ha recordado que la actuación contó con el visto bueno de la Dirección General de Costas en noviembre de 2023, por lo que “es su responsabilidad garantizar la protección de las nuevas infraestructuras creadas”.

El regidor municipal ha reprochado “el abandono absoluto al que el Gobierno de España somete a la playa de El Portil” y ha advertido de que “no queremos ser otra Matalascañas”. Además, ha señalado que, si Costas no actúa para proteger infraestructuras como calzadas, acerados y viales próximos a la playa, “el Ayuntamiento asumirá las actuaciones necesarias y les pasaremos la factura de los gastos ocasionados”.

“El Portil continúa abandonado a su suerte"

El alcalde ha recordado que el Ayuntamiento remitió el último requerimiento formal a Costas el pasado mes de noviembre “sin que haya existido, una vez más, respuesta alguna”, a lo que se suma un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional aún pendiente de resolución. “El Portil continúa abandonado a su suerte por el Gobierno de España, sin el aporte de arena que necesita la playa”, ha concluido Hernández Cansino, en referencia a una situación agravada ahora por el riesgo que sufren las nuevas infraestructuras hidráulicas.

