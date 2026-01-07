Andalucía amplía hasta febrero su plan contra la gripe: se recomienda el uso de mascarillas en centros de salud

El uso de mascarillas en centros de salud, hospitales y residencias de mayores seguirá siendo una medida recomendable en Andalucía hasta el 6 de febrero. La Junta ha acordado prorrogar un mes mas su plan de prevención frente a la gripe de forma que estará en vigor hasta el próximo día 6 de febrero. La decisión se ha acordado este miércoles de forma excepcional tras el análisis de la evolución de los casos de infecciones respiratorias en la comunidad autónoma.

La orden, firmada por el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, parte de la premisa de que "las infecciones respiratorias agudas causadas por la gripe, el virus de la Covid-19, el virus respiratorio sincitial y otros virus del invierno constituyen una de las principales causas de morbimortalidad estacional y pueden ocasionar complicaciones graves, hospitalizaciones, especialmente en personas mayores, población infantil, embarazadas, personas con patologías crónicas y personas inmunodeprimidas".

"Adicionalmente, en periodos de elevada transmisión viral, estas infecciones pueden comprometer la capacidad del sistema sanitario al incrementar la demanda asistencial en atención primaria, urgencias y hospitales, afectando a la atención ordinaria de la población", se puede leer también en la orden de este 7 de enero.

¿Puede llegar a ser obligatorio el uso de mascarillas en Andalucía?

El plan del Servicio Andaluz de Salud establece que es "recomendable" el uso de las mascarillas tanto entre profesionales sanitarios como por parte de pacientes y usuarios de centros sanitarios y sociosanitarios cuando se pase al nivel de epidemia "nivel bajo", mientras que pasará a ser obligatorio cuando en los centros del Servicio Andaluz de Salud (SAS) se alcance "de manera reiterada --el menos tres días en los últimos siete-- la fase II --'aumento moderado'-- o fase III --'aumento sostenido'-- del plan de alta frecuentación, y la tasa de incidencia en Atención Primaria del distrito en el que se encuentre el centro haya superado por dos el valor de la tasa de incidencia". Esta situación no se ha producido aún en Andalucía.

También será obligatorio ponerse mascarilla cuando en centros sanitarios y sociosanitarios haya una tasa --proporción de residentes enfermos sobre el total-- que supere el 30%, y cuando en centros tanto públicos como privados se pase del nivel bajo al medio o alto, concretaba la misma orden.

Nivel pandémico bajo

Desde la Consejería de Sanidad explican que este año 2026 "la actividad de las infecciones respiratorias agudas en Andalucía se mantiene en nivel epidémico bajo, con una posible finalización de la fase de ascenso, persistiendo la superación del umbral epidémico de gripe por quinta semana consecutiva".

No obstante, el departamento que dirige Antonio Sanz señala que "la experiencia de temporadas previas muestra que, aún en fase de descenso, la normalización completa de la situación epidemiológica y la recuperación sostenida de niveles basales pueden requerir varias semanas, especialmente cuando continúa existiendo transmisión comunitaria del virus".

En este contexto --continúa la orden de este miércoles, 7 de enero--, "se mantienen tasas elevadas en grupos de especial vulnerabilidad, particularmente en menores de un año y personas de edad avanzada, así como un impacto asistencial moderado y un incremento de brotes de infecciones respiratorias agudas en residencias de mayores respecto a temporadas anteriores, lo que evidencia una circulación activa de virus respiratorios en entornos sanitarios y sociosanitarios".

Así las cosas, "y en aplicación de los principios de necesidad, proporcionalidad y temporalidad", la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias "considera adecuado prorrogar las medidas preventivas relativas al uso de mascarillas en centros sanitarios y sociosanitarios públicos y privados, contenidas en la referida Orden de 1 de diciembre de 2025, con el fin de reducir la transmisión de las infecciones respiratorias agudas, proteger a las personas más vulnerables y preservar la capacidad del sistema sanitario