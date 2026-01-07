Avisan de lluvias en Andalucía: la borrasca Goretti pone en alerta amarilla a dos provincias y llenará de nubes la región

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de la llegada de un frente atlántico asociado a la borrasca Goretti que afectará a Andalucía el viernes y traerá lluvias a la región por el oeste. En principio afectarán a Huelva, Cádiz, Córdoba, Jaén y en mucha menor medida el resto de provincias. Además, habrá dos provincias en alerta amarilla por oleaje: Granada y Almería, y en este último caso se le añade el aviso amarillo por viento.

Cómo serán las alertas en Andalucía

Con posibilidad de que puedan aumentar las alertas de aquí al viernes, a día de hoy la provincia de Almería tendrá aviso amarillo por viento en la zona del Valle del Almanzora y Los Vélez las 24 horas con rachas de 70 km/h. El aviso amarillo por oleaje se sitúa en el Poniente almeriense-capital de 15.00 a 22.00 horas con viento del oeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7) con olas de 2 a 3 metros.

La otra provincia con aviso amarillo por oleaje el viernes es Granada de 12.00 a 24.00 horas, con vientos del oeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7) con olas de 2 a 3 metros. La zona afectada es toda la costa granadina.

Así será la previsión en Andalucía el viernes

Aunque la borrasca Goretti estará centrada en Francia, afectará también a España con mayor intensidad en el norte del país, pero como decimos, uno de sus frentes tocará Andalucía.

La previsión para el viernes en la comunidad andaluza es de cielos poco nubosos en el extremo oriental; en el resto, cielos nubosos acompañados de lluvias débiles, más probables en la vertiente atlántica y en las sierras Béticas, tendiendo a quedar despejados por el oeste a lo largo de la tarde. Las temperaturas subirán en general en la región.