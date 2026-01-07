La cineasta y arquitecta Reyes Gallegos y la politóloga Ana Salazar se incorporan al plantel de firmas de El Correo de Andalucía

Seguimos creciendo y sumando voces. A punto de cumplir dos años desde el relanzamiento de El Correo de Andalucía de la mano de Prensa Ibérica, el periódico incorpora este 2026 a su sección de Opinión las firmas de dos mujeres referentes en sus sectores, valientes y decididas, que afianzan nuestra apuesta por un periódico plural, con puntos de vista diversos sobre la actualidad informativa sevillana, andaluza y nacional, siempre desde una mirada analítica y humanista.

Este sábado se estrena en El Correo de Andalucía la firma de Reyes Gallegos (Sevilla, 1979). Doctora arquitecta y urbanista, directora y productora audiovisual y docente en el Departamento de Urbanismo de la Escuela de Arquitectura de Sevilla, desde hace más de 20 años dirige su propia consultora especializada en urbanismo y paisaje desde una perspectiva ecológica y de género y escribe artículos científicos y divulgativos para distintas publicaciones. Gallegos ha sido reconocida con el Premio del Colegio de Arquitectos de Sevilla COAS Urbanismo 2021.

Su último proyecto como directora, guionista y productora ha sido el documental Ellas en la ciudad, que emite la plataforma Movistar+ y que se pudo ver en el pasado Festival de Cine Europeo de Sevilla. Ellas en la ciudad, fruto de un proyecto de investigación, ha tenido un gran recorrido a lo largo de 2025 y numerosos reconocimientos que valoran la mirada de esta directora hacia la periferia de la ciudad de Sevilla y las historias de las mujeres que levantaron esos barrios. Cada quince días, firmará la columna En la ciudad en la que, como doctora arquitecta, madre y docente, abordará temas de actualidad relacionados con la ciudad, el urbanismo y la cultura urbana, desde una mirada crítica, constructiva, sostenible y feminista. Su estreno será el próximo sábado 10 de enero.

En un año intenso en el calendario electoral está, Andalucía se encamina a unas elecciones condicionadas por meses de votaciones en otras comunidades y por negociaciones políticas que se intuyen largas, tensas y poco predecibles. Un escenario que ya está influyendo en el clima político y en las estrategias de los partidos antes incluso de que arranque la campaña. En un contexto así, limitarse a contar lo que pasa ya no es suficiente. Hace falta explicar por qué pasa, qué consecuencias tiene y cómo afecta a la vida cotidiana de la ciudadanía andaluza. La politóloga Ana Salazar, presidenta de la Asociación de Comunicación Política (ACOP), se incorpora a El Correo de Andalucía para explicar la política andaluza desde otros códigos, con un gran protagonismo del formato audiovisual, y un tono más cercano y pedagógico, sin perder rigor ni credibilidad. Bajo el nombre de Las cosas del votar, arranca su cita con los lectores de esta cabecera centenaria el próximo miércoles 14 de enero.

Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Granada , Salazar cuenta con más de veinte años de trayectoria profesional en consultoría electoral y comunicación estratégica. A lo largo de su carrera ha participado como asesora en más de 30 procesos electorales, desarrollando campañas tanto para partidos como para gobiernos e instituciones, con especial atención al diseño de estrategias digitales. Su perfil se ha consolidado en los últimos años en el ámbito de la tecnopolítica, una disciplina que analiza cómo los entornos tecnológicos influyen en el debate público, la participación ciudadana y la toma de decisiones políticas. Desde esta perspectiva, Salazar ha defendido un uso responsable de los datos, la transparencia y la necesidad de introducir criterios éticos en la comunicación política digital.

Análisis político, urbanismo, empresas, cine, flamenco...

Junto a estas firmas, continúan aportando su análisis y mirada hacia la actualidad social y política las firmas que ya se han convertido en una cita obligada para los lectores. Cada domingo, es el turno de El Lugarico, del veterano periodista almeriense Francisco Giménez Alemán . El exdirector de ABC y ABC de Sevilla, además de exdirector general de Radio Televisión Madrid, ha sido comentarista y analista político de diversos medios nacionales. Ha sido reconocido con el Premio de Honor de la Asociación de la Prensa de Madrid, que premió su "ejemplo de integridad, lealtad y rigor" a lo largo de su más de 50 años de trayectoria profesional. Su compromiso con la libertad de información frente al poder político han marcado su quehacer periodístico a lo largo de su larga trayectoria profesional.

El análisis político de la semana lo firma cada domingo Isabel Morillo, directora de El Correo de Andalucía y una de las voces de referencia a nivel nacional en el análisis, opinión y lectura de la actualidad, tan vertiginosa como apasionante, de nuestro país. Completa la opinión de actualidad Patricia Godino, subdirectora de la cabecera, que, cada jueves ofrece en Mapas Invisibles, un altavoz a esos temas que quedan relegados en la voraz espiral informativa y que tienen por derecho propio un espacio en este periódico.

Con carácter mensual y cada viernes, distintas firmas, de reconocido prestigio en sus ámbitos -influencers antes de que existiera esta palabra-, se turnarán en para mirar la actualidad desde distintas perspectivas. El primer viernes de cada mes es el turno del guionista y director de cine Jorge Naranjo . Licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla, Naranjo es también productor y deja en este periódico sus reflexiones sobre el mundo de la cultura, el cine y la vida en general.

El segundo viernes del mes es el turno del jurista Joaquín Urías , profesor de Derecho Constitucional, deja sus reflexiones sobre la ciudad que lo vio nacer en el barrio de La Macarena. Autor de La Justicia en el banquillo ’ o Libertad de expresión. Una inmersión rápida cambia de registro en El Correo de Andalucía para hablar sobre lo que le gusta y le disgusta de una ciudad que nunca deja a nadie indiferente.

Cada tercer viernes, Cristina Vicente Gilabert firma sus reflexiones en este medio. Doctora arquitecta e investigadora especializada en paisaje urbano y gestión social del Patrimonio Cultural en la Universidad de Sevilla, aborda la ciudad desde una mirada lúcida, sensible y comprometida. En su columna, La ciudad en la mirada, invita al lector a recorrer las calles cotidianas con otros ojos, a detenerse en los detalles, a leer los cambios del urbanismo con espíritu crítico y, sobre todo, a imaginar la ciudad que Sevilla puede y debe llegar a ser. Sus textos son una ventana abierta al diálogo entre pasado, presente y futuro, donde la arquitectura, la memoria y la vida urbana se entrelazan.

Cierra el ciclo mensual, Rafael Manher, arquitecto, conservador del patrimonio y escritor. Desde su incorporación a El Correo de Andalucía, ha venido articulando unas columnas de una sensibilidad y profundidad singulares, en las que late un pulso narrativo de gran belleza en torno a la conservación del patrimonio cultural y la identidad colectiva. Con una mirada que transita desde lo local hasta lo universal, sus textos reflexionan sobre iconos y escenarios que van de la Macarena a Morante, de la Mezquita a las Atarazanas, explorando cómo esos lugares y símbolos configurados por la historia nos definen, nos unen y nos preguntan sobre lo que somos y queremos legar al futuro.

En esta nueva vida de El Correo de Andalucía, la vocación fue desde el principio la de incorporar firmas frescas, audaces y comprometidas en el territorio. Julio Muñoz Gijón encarna a la perfección este espíritu que vuelca cada viernes en su Mapa Rancio, una singular cartografía, de curiosidades, recuerdos e historias humanas, que se ha convertido en una de las secciones de referencia de esta cabecera. Una vocación, la de contar con nuevos ojos la tradición, que lleva a gala cada columna y artículo que firma Sara Arguijo, la pluma experta en flamenco del periódico. Activista cultural con más de 20 años de experiencia en medios, agencias de comunicación y proyectos culturales, se ha convertido en una de las voces más frescas, comprometidas y personales del periodismo jondo, también como directora de Fatiguitas. Un podcast de flamenco r@ndom y del festival FlamencOlee.

El mapa de colaboradores se completa con firmas de referencia en la información económica y empresarial como Juan Luis Pavón, autor de la serie Empresas cercanas y globales; la vida en la provincia de la mano de Bernardo Ruiz; la información cofrade que firma Pablo García Torrejón, la crítica lírica que lleva el sello de Juan José Roldán, la actualidad escénica y de arte contemporáneo, que firma Charo Ramos, la crónica musical a cargo de Paco Camero o los reportajes históricos del escritor Antonio Puente Mayor.

Con la convicción firme de seguir creciendo en excelencia, rigor, calidad y compromiso con nuestros lectores, El Correo de Andalucía echa a andar este nuevo año con ilusiones renovadas.