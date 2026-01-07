Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Líneas Metro SevillaFrío AndalucíaNueva línea TussamVuelco Manuel SiurotSorteo del NiñoEl Tiempo Sevilla
instagramlinkedin

Tráfico

La DGT cierra carreteras de montaña en Andalucía por nieve y hielo

En total, hay 40 carreteras afectadas por el temporal en todo el país

La borrasca Francis está siendo la protagonista del tiempo en los primeros días del año

La borrasca Francis está siendo la protagonista del tiempo en los primeros días del año / ELISEO TRIGO / EFE

Ana Ramos Caravaca

Ana Ramos Caravaca

El temporal de nieve que atraviesa la península sigue condicionando la circulación, con especial incidencia en Andalucía, donde varias carreteras de montaña permanecen cerradas al tráfico en la mañana de este miércoles, según el último balance de la Dirección General de Tráfico (DGT).

En total, el episodio invernal afecta a 40 carreteras en toda España, con ocho tramos en nivel negro, el más restrictivo, y numerosas vías con limitaciones de velocidad, uso obligatorio de cadenas o restricciones para vehículos pesados.

Carreteras cortadas en Andalucía

Andalucía vuelve a situarse entre las comunidades más afectadas por la nieve, con cierres totales en la provincia de Granada, especialmente en el entorno de Sierra Nevada:

  • Granada:
  • A-395, cerrada en ambos sentidos entre los kilómetros 32 y 50, en el tramo Sierra Nevada–Dílar.
  • A-4025, puerto de montaña, cortada entre los kilómetros 0 y 7,35, también en la zona de Sierra Nevada.

Estas carreteras permanecen en nivel negro, completamente intransitables, por acumulación de nieve y hielo.

Otros cortes en nivel negro

Fuera de Andalucía, el temporal mantiene cerrados varios tramos de carreteras secundarias:

  • Asturias:
  • AS-348, entre los kilómetros 6 y 20 (Oubachu–Valdebueyes).
  • CO-4, del 0 al 12,75 (Cuadonga/Covadonga–Gamonéu).
  • LN-8, entre los kilómetros 10 y 28 (Los Pontones–El Quempu).
  • Castilla y León (Salamanca):
  • DSA-191, entre los kilómetros 8 y 10,6, en Candelario.
  • Navarra:
  • NA-2011, del 7 al 10,8, en Pikatua.
  • NA-2012, entre los kilómetros 7,2 y 23,56, entre Muskilda e Irati.

Carreteras nacionales con restricciones

La nieve también afecta a varias carreteras nacionales, con distintos niveles de servicio:

  • Nivel rojo (cadenas obligatorias y prohibido el paso a autobuses y pesados):
  • N-621, entre Santa Olaja de la Varga y Llánaves de la Reina (León).
  • N-625, entre Riaño y Oseja de Sajambre (León).
  • Nivel amarillo (velocidad limitada a 60 km/h y restricciones a pesados):
  • N-630, entre Arbás del Puerto y Villamanín (León).
  • N-630, en el puerto de Pajares (Asturias).
  • Nivel verde (prohibido adelantar vehículos pesados):
  • N-630, entre Villamanín y Arbás del Puerto (León).

La A-6, la autovía más afectada

Entre las vías de alta capacidad, la A-6 es la más afectada a esta hora:

  • A-6, en el puerto de montaña de Astorga (León), con nivel amarillo.

Además, con nivel verde —sin cortes, pero con prohibición de adelantar a pesados— se encuentran:

  • AP-66, entre Caldas de Luna y Fresno del Camino (León).
  • A-6, entre La Portela de Valcarce y Noceda, en ambos sentidos (León y Lugo).
  • A-52, entre Rionegro del Puente y A Canda (Zamora y Ourense).

Balance general y recomendaciones

Según la DGT, 21 carreteras presentan nivel rojo en este momento:

Diez en Asturias, seis en Castilla y León, cuatro en Andalucía y una en Cantabria.

Noticias relacionadas y más

Tráfico insiste en la necesidad de circular con extrema precaución, consultar el estado actualizado de las carreteras antes de emprender viaje y evitar desplazamientos innecesarios por zonas de montaña afectadas por la nieve.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Aemet activa el aviso rojo por lluvias torrenciales en una provincia de Andalucía
  2. El primer premio del Niño deja una lluvia de millones en varios puntos de Andalucía
  3. Andalucía lanza otra campaña contra las construcciones ilegales tras cerrar el año con 350 precintos y 50 autodemoliciones
  4. Andalucía registra la temperatura más baja de España con −17,3 grados en Sierra Nevada
  5. La 'cuadrilla' vasca y el silencio del Gobierno de Juanma Moreno en la venta de Ayesa
  6. La madrugada más fría del año llega a Andalucía: aviso amarillo por heladas de -4 grados
  7. El temporal sigue destrozando el paseo marítimo de Matalascañas en una noche muy complicada
  8. Máxima alerta en Matalascañas: peligra un edificio junto al paseo marítimo y piden ayuda a la UME

La DGT cierra carreteras de montaña en Andalucía por nieve y hielo

La DGT cierra carreteras de montaña en Andalucía por nieve y hielo

El sprint de Juanma Moreno para zanjar la crisis sanitaria antes de las elecciones: listas de espera, falta de médicos y fallos del cribado

El sprint de Juanma Moreno para zanjar la crisis sanitaria antes de las elecciones: listas de espera, falta de médicos y fallos del cribado

La madrugada más fría del año llega a Andalucía: aviso amarillo por heladas de -4 grados

La madrugada más fría del año llega a Andalucía: aviso amarillo por heladas de -4 grados

La nieve y el hielo obligan al corte de carreteras en Andalucía: estas son las provincias afectadas

Efectivos de la UME se desplazan a Matalascañas por los daños causados de la borrasca Francis

Andalucía registra la temperatura más baja de España con −17,3 grados en Sierra Nevada

Andalucía registra la temperatura más baja de España con −17,3 grados en Sierra Nevada

El primer premio del Niño deja una lluvia de millones en varios puntos de Andalucía

El primer premio del Niño deja una lluvia de millones en varios puntos de Andalucía

La ciudad Patrimonio de la Humanidad más pequeña de España está en este rincón de Jaén: con la mejor gastronomía

La ciudad Patrimonio de la Humanidad más pequeña de España está en este rincón de Jaén: con la mejor gastronomía
Tracking Pixel Contents