Tráfico
La DGT cierra carreteras de montaña en Andalucía por nieve y hielo
En total, hay 40 carreteras afectadas por el temporal en todo el país
El temporal de nieve que atraviesa la península sigue condicionando la circulación, con especial incidencia en Andalucía, donde varias carreteras de montaña permanecen cerradas al tráfico en la mañana de este miércoles, según el último balance de la Dirección General de Tráfico (DGT).
En total, el episodio invernal afecta a 40 carreteras en toda España, con ocho tramos en nivel negro, el más restrictivo, y numerosas vías con limitaciones de velocidad, uso obligatorio de cadenas o restricciones para vehículos pesados.
Carreteras cortadas en Andalucía
Andalucía vuelve a situarse entre las comunidades más afectadas por la nieve, con cierres totales en la provincia de Granada, especialmente en el entorno de Sierra Nevada:
- Granada:
- A-395, cerrada en ambos sentidos entre los kilómetros 32 y 50, en el tramo Sierra Nevada–Dílar.
- A-4025, puerto de montaña, cortada entre los kilómetros 0 y 7,35, también en la zona de Sierra Nevada.
Estas carreteras permanecen en nivel negro, completamente intransitables, por acumulación de nieve y hielo.
Otros cortes en nivel negro
Fuera de Andalucía, el temporal mantiene cerrados varios tramos de carreteras secundarias:
- Asturias:
- AS-348, entre los kilómetros 6 y 20 (Oubachu–Valdebueyes).
- CO-4, del 0 al 12,75 (Cuadonga/Covadonga–Gamonéu).
- LN-8, entre los kilómetros 10 y 28 (Los Pontones–El Quempu).
- Castilla y León (Salamanca):
- DSA-191, entre los kilómetros 8 y 10,6, en Candelario.
- Navarra:
- NA-2011, del 7 al 10,8, en Pikatua.
- NA-2012, entre los kilómetros 7,2 y 23,56, entre Muskilda e Irati.
Carreteras nacionales con restricciones
La nieve también afecta a varias carreteras nacionales, con distintos niveles de servicio:
- Nivel rojo (cadenas obligatorias y prohibido el paso a autobuses y pesados):
- N-621, entre Santa Olaja de la Varga y Llánaves de la Reina (León).
- N-625, entre Riaño y Oseja de Sajambre (León).
- Nivel amarillo (velocidad limitada a 60 km/h y restricciones a pesados):
- N-630, entre Arbás del Puerto y Villamanín (León).
- N-630, en el puerto de Pajares (Asturias).
- Nivel verde (prohibido adelantar vehículos pesados):
- N-630, entre Villamanín y Arbás del Puerto (León).
La A-6, la autovía más afectada
Entre las vías de alta capacidad, la A-6 es la más afectada a esta hora:
- A-6, en el puerto de montaña de Astorga (León), con nivel amarillo.
Además, con nivel verde —sin cortes, pero con prohibición de adelantar a pesados— se encuentran:
- AP-66, entre Caldas de Luna y Fresno del Camino (León).
- A-6, entre La Portela de Valcarce y Noceda, en ambos sentidos (León y Lugo).
- A-52, entre Rionegro del Puente y A Canda (Zamora y Ourense).
Balance general y recomendaciones
Según la DGT, 21 carreteras presentan nivel rojo en este momento:
Diez en Asturias, seis en Castilla y León, cuatro en Andalucía y una en Cantabria.
Tráfico insiste en la necesidad de circular con extrema precaución, consultar el estado actualizado de las carreteras antes de emprender viaje y evitar desplazamientos innecesarios por zonas de montaña afectadas por la nieve.
