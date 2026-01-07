Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las emergencias aumentan en Navidad: el 112 atiende más de 38.000 avisos en Andalucía

El teléfono de emergencias coordina un 18% más de incidencias que en las fiestas navideñas del pasado año

Miembros del Infoca limpian los daños ocasionados por las lluvias de la borrasca 'Francis'

Miembros del Infoca limpian los daños ocasionados por las lluvias de la borrasca 'Francis' / Álex Zea / Europa Press

El Correo

El Correo

Las fiestas navideñas han vuelto a poner a prueba la capacidad de respuesta de los servicios de emergencia en Andalucía. El teléfono 112 coordinó un total de 38.058 incidencias entre las 15:00 horas del 24 de diciembre y la medianoche del 7 de enero, una cifra que supone un incremento del 17,86% respecto a la Navidad anterior, cuando se atendieron 32.290 avisos.

El aumento de las emergencias está directamente relacionado con los temporales que han afectado a la comunidad durante estas fechas.

Emergencias sanitarias y seguridad ciudadana

Los avisos más habituales durante el periodo navideño estuvieron relacionados con asistencias sanitarias, que sumaron 20.388 llamadas, seguidas de los casos de seguridad ciudadana, con 5.719 incidencias. A continuación se situaron los problemas de tráfico (2.748), los avisos por animales (1.578) y los incendios y accidentes de circulación, ambos con 1.540 intervenciones cada uno.

El resto de actuaciones correspondieron a rescates y salvamentos, solicitudes de servicios sociales y anomalías en suministros básicos, entre otros.

Sevilla y Málaga concentran el mayor número de avisos

Por provincias, Sevilla lidera el número de emergencias, con 9.214 incidentes gestionados, seguida de Málaga (8.570), Granada (4.962) y Cádiz (4.781). En el otro extremo se sitúan Huelva (2.157), Jaén (2.511), Córdoba (2.828) y Almería (3.035).

En cuanto a las capitales de provincia, Sevilla capital registró 4.122 avisos, por delante de Málaga (3.051), Córdoba (1.449) y Granada (1.391). Las ciudades con menos emergencias durante la Navidad fueron Cádiz (485), Jaén (500), Almería (753) y Huelva (767).

