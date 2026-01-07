Las emergencias aumentan en Navidad: el 112 atiende más de 38.000 avisos en Andalucía

Las fiestas navideñas han vuelto a poner a prueba la capacidad de respuesta de los servicios de emergencia en Andalucía. El teléfono 112 coordinó un total de 38.058 incidencias entre las 15:00 horas del 24 de diciembre y la medianoche del 7 de enero, una cifra que supone un incremento del 17,86% respecto a la Navidad anterior, cuando se atendieron 32.290 avisos.

El aumento de las emergencias está directamente relacionado con los temporales que han afectado a la comunidad durante estas fechas.

Emergencias sanitarias y seguridad ciudadana

Los avisos más habituales durante el periodo navideño estuvieron relacionados con asistencias sanitarias, que sumaron 20.388 llamadas, seguidas de los casos de seguridad ciudadana, con 5.719 incidencias. A continuación se situaron los problemas de tráfico (2.748), los avisos por animales (1.578) y los incendios y accidentes de circulación, ambos con 1.540 intervenciones cada uno.

El resto de actuaciones correspondieron a rescates y salvamentos, solicitudes de servicios sociales y anomalías en suministros básicos, entre otros.

Sevilla y Málaga concentran el mayor número de avisos

Por provincias, Sevilla lidera el número de emergencias, con 9.214 incidentes gestionados, seguida de Málaga (8.570), Granada (4.962) y Cádiz (4.781). En el otro extremo se sitúan Huelva (2.157), Jaén (2.511), Córdoba (2.828) y Almería (3.035).

En cuanto a las capitales de provincia, Sevilla capital registró 4.122 avisos, por delante de Málaga (3.051), Córdoba (1.449) y Granada (1.391). Las ciudades con menos emergencias durante la Navidad fueron Cádiz (485), Jaén (500), Almería (753) y Huelva (767).