Renfe lanza sus rebajas de enero con billetes desde 7 euros para viajar desde Andalucía en 2026

Viajar en tren será más barato este inicio de año. Renfe ha activado una campaña de Superprecios por las rebajas de enero que permite comprar billetes desde 7 euros en Avlo y 15 euros en AVE y Larga Distancia, con el objetivo de facilitar la planificación de los primeros viajes de 2026 a precios reducidos.

La promoción estará disponible del 8 al 18 de enero y permitirá viajar a partir del 8 de enero a cualquier destino de la red ferroviaria, siempre que haya plazas promocionales disponibles.

Qué trenes entran en la promoción

Los descuentos se aplican a una amplia variedad de servicios, lo que amplía las opciones para los viajeros. Los Superprecios estarán disponibles en trenes:

AVE

Avlo

Alvia

Intercity

Euromed

AVE Internacional

Los billetes promocionales aparecerán identificados como "Superprecio" y se venderán hasta agotar existencias, por lo que conviene anticiparse para encontrar las tarifas más bajas.

Mejora de billete por solo 3 euros más

Además del precio reducido, la campaña ofrece la posibilidad de mejorar la categoría del billete Básico a Elige por 3 euros adicionales (excepto en AVE Internacional). Esta opción permite al viajero ganar flexibilidad, con ventajas como cambios y anulaciones, además de la posibilidad de añadir complementos al viaje.

Ventajas extra para clientes Más Renfe

Las personas inscritas en el programa de fidelización Más Renfe podrán beneficiarse doblemente de esta campaña, ya que los Superprecios son compatibles con la acumulación de puntos, lo que permite seguir ahorrando en futuros desplazamientos.

Una oportunidad para planificar viajes al mejor precio

Con billetes desde 7 euros y una amplia red de destinos, esta campaña de rebajas se presenta como una buena oportunidad para planificar escapadas, viajes familiares o desplazamientos frecuentes durante los primeros meses del año, aprovechando las tarifas más bajas del calendario ferroviario.