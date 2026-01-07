El sprint de Juanma Moreno para zanjar la crisis sanitaria antes de las elecciones: listas de espera, falta de médicos y fallos del cribado

La sanidad pública ha sido la protagonista del año en Andalucía. Los fallos en los cribados de cáncer de mama se han posicionado como el mayor escándalo sanitario y político de los últimos años. La comunidad sigue liderando el ranking nacional con menos médicos por habitante y las listas de espera quirúrgicas o de consulta, a pesar de haberse reducido, siguen superando los tres meses. También este año ha sido el de la defensa de los derechos de los médicos con numerosas manifestaciones y la mayor huelga en los últimos 30 años. Ante este escenario, la Junta de Andalucía afronta un importantísimo reto: recuperar la confianza de la sociedad en su sistema sanitario público.

El descontento de la población se percibe en el incremento de los seguros privados: de los 8,4 millones de habitantes que hay en Andalucía, dos millones ya tienen una póliza de salud privada. Lo que comenzó como una herramienta para una minoría que complementaba a la sanidad pública se ha convertido en la primera alternativa para casi una cuarta parte de la población andaluza. Y en diez años, más de 660.000 ciudadanos han decidido pagar de su bolsillo la asistencia que el sistema público no logra garantizar.

Reducción de las listas de espera

Las listas de espera quirúrgica o de consulta externa son uno de los principales motivos por los cuales el seguro privado ha incrementado. La realidad es que este año la Consejería de Salud ha reducido en 20.319 (14,2%) el número de pacientes pendientes de una operación quirúrgica dentro del plazo de garantía sanitaria y en 30.074 (56,7%) el de los que están fuera de plazo, entre diciembre de 2023 y junio de este año. También destaca la reducción del tiempo medio de espera en 42 días -de 150 a 108- para los que están con garantía en ese mismo período. Sin embargo, se sigue esperando más de tres meses para ser operado, el doble de lo que se exige por decreto. Cabe recordar que la reducción de la lista de espera se debe principalmente al plan de choque que puso en marcha la Junta en enero de 2024.

A mediados de año, la Junta de Andalucía dio a conocer el número de andaluces que esperaba a entrar en quirófano: 207.236. También anunció que 852.289 andaluces estaban pendientes de tener una primera cita con un especialista. Así, las listas de espera se consolidan como la principal baza para el gobierno andaluz en este año electoral, ya que a pesar de haber reducido las listas, Andalucía sigue a la cola. Por ejemplo, en Málaga ha crecido el número de pacientes pendientes de ser operados y en Cádiz hay que esperar hasta 410 días para entrar en quirófano en operaciones transitoriamente no demorables.

Cribados en un "acto único"

En el calendario, el primer reto que afronta la sanidad andaluza es consecuencia de los fallos que puso en evidencia la crisis de los cribados a finales de año. Con la intención de agilizar el proceso de las mujeres que se someten a un cribado de cáncer de mama, la Junta ha aprobado que todas aquellas que tengan un diagnóstico Birads 4 o 5, es decir, con probabilidades de que hayan desarrollado la enfermedad se realizarán las tres pruebas (mamografía, ecografía y biopsia) en acto único en el primer trimestre de 2026.

Desde el 12 de enero la orden estará vigente para todos los hospitales de Andalucía aunque la Consejería de Sanidad dará un margen de casi dos meses, hasta el 28 de febrero, para que los centros sanitarios se adapten al nuevo procedimiento.

Casi 70 infraestructuras nuevas

Mejorar la sanidad también pasa por ampliar o crear espacios nuevos. La Consejería de Sanidad tendrá este año 69 nuevas infraestructuras en funcionamiento o arrancarán sus trabajos de obras. Según el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, forman parte del "mayor Plan de Infraestructuras Sanitarias que se ha visto en la historia de Andalucía”, con el objetivo de reforzar la capacidad asistencial.

Entre las obras que se activarán está el Nuevo Hospital de Málaga, el Hospital Materno Infantil de Huelva, las dos unidades de protonterapia en el Hospital Muñoz Cariñanos de Sevilla y en el edificio del Hospital Materno Infantil de Málaga y el nuevo hospital de Cádiz y a la Ciudad Sanitaria de Jaén.

La comunidad con menos médicos por habitante

La fuga de médicos se sigue cebando con Andalucía. Algunos expertos hablan de "éxodo" tanto a otras comunidades autónomas o países como a la sanidad privada. Por ello, se postula como otro gran reto para la comunidad andaluza en 2026. En julio de 2025, el Consejo General de Colegios de Médicos y la Organización Médica Colegial de España publicaban el Estudio sobre la Demografía Médica. En dicho informe, se pone sobre la mesa la gran falta de médicos que hay en Andalucía con respecto a su volumen de población.

Según el estudio, Andalucía es la tercera comunidad con más médicos en España, 43.938 (el 15,9% del total). Sin embargo, es la tercera por la cola en el volumen de facultativos según la población: solo tiene 509 médicos por cada 100.000 habitantes y 1,64 por cada 1.000 habitantes. Las cifras más bajas solo por delante de Ceuta y Melilla.

La fuga es evidente. Cuatro provincias andaluzas (Sevilla, Córdoba, Granada y Jaén) están entre las 14 qué más médicos han perdido en España durante la primera mitad de 2025. Por ello, no es sorprendente que Andalucía sea la tercera comunidad que en 2025 ha emitido más certificados de idoneidad (el documento que acredita que el médico puede ejercer en España y en cualquier otro país de la Unión Europea).

Esta problemática está directamente relacionada con las condiciones laborales y las jubilaciones. Precisamente, la crisis de los cribados ha puesto en evidencia, una vez más, la falta de especialistas en la bolsa de empleo. El Hospital Virgen del Rocío todavía no ha formalizado la contratación de los cinco radiólogos que necesita y la propia Junta ha reconocido que es complejo cumplir con el plan de choque de contratación para hacer frente al escándalo de los cribados.

Desde el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos y sindicatos exigen una mejora considerable en las condiciones laborales como principal alternativa para paliar la fuga de médicos. Es, de hecho, el principal reto para intentar subsanar una situación que, según los expertos, se puede prolongar durante cinco años.

Una bolsa de empleo nueva para 2026

En esta línea, la Junta de Andalucía ha dado el primer paso para agilizar las contrataciones: transformar casi 12 años después el sistema de bolsa de empleo tras un nuevo acuerdo con todos los sindicatos tras años de negociación. El modelo está diseñado para facilitar la incorporación de profesionales a la bolsa y la actualización de sus méritos, evitar las fugas de sanitarios y agilizar la cobertura de vacantes y bajas en hospitales y en centros de salud ante el déficit de profesionales.

La nueva bolsa de empleo del SAS entrará en funcionamiento en el primer trimestre de 2026 con el objetivo de que sea de aplicación en la campaña de contrataciones de verano.

¿Cómo se cubrirán las jubilaciones?

Las jubilaciones también son una yaga para el sistema sanitario público andaluz. Más de 20.000 trabajadores del Servicio Andaluz de Salud se jubilarán en los próximos cinco años, una cifra muy superior a la capacidad de creación de nuevas plazas, especialmente de médicos. Uno de cada tres trabajadores sanitarios ha cumplido ya 55 años y el 18,5% de los médicos en activo tienen más de 65 años, con una media de edad de 47 años.

En Andalucía se espera que hasta 2030 se jubile el 15,6% de los médicos en activo, una cifra por encima de la media nacional. Córdoba es una de las provincias españolas con un mayor número de jubilaciones en los próximos 10 años: el 30% de los médicos.

Ante este escenario, la Junta de Andalucía aprobó en diciembre una medida que permite a los médicos y enfermeras que trabajan en plazas de difícil cobertura seguir trabajando hasta los 70 y 67 años respectivamente. Se trata de una medida como respuesta a la "la necesidad de impulsar medidas que permitan buscar un equilibrio en la tasa de sustitución del personal". Incluye a médicos de Familia en sus diferentes destinos, pediatras de Atención primaria, médicos de Admisión y Documentación clínica, médicos de Trabajo y especialistas en epidemiología.

Tras un mes de incertidumbre, el Ministerio de Sanidad acaba de hacer pública la prórroga de un año para los médicos de atención primaria que también son pensionistas. Así, el plan piloto que se estrenó en 2022 y permite a los médicos jubilados seguir ejerciendo mientras también cobran el 75% de la pensión se ha consolidado un año más en los centros de salud.

Más oposiciones: al menos 10.200 plazas

Después de que el año pasado se llevaran a cabo unas oposiciones que ofertaban alrededor de 16.000 plazas, el Gobierno andaluz ha aprobado ya formalmente las ofertas públicas de empleo del Servicio Andaluz de Salud (10. 289 plazas)

Ahora, el objetivo es activar una nueva oposición en cuanto terminen de adjudicarse las plazas pendientes sin esperar más años para acumular más plazas, una práctica habitual. No hay fecha aún para que esto ocurra aunque la estimación es que la convocatoria de 2025 termine de resolverse este año dejando así vía libre al siguiente proceso.