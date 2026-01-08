Carmen Vargas reivindica la universidad pública como "motor de la igualdad" en Andalucía

El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha expresado este jueves su plena confianza en la eficiencia en la gestión de los recursos públicos por parte de los rectores de las universidades públicas andaluzas, destacando su capacidad para poner todo su talento y experiencia al servicio de la comunidad universitaria y del interés general.

En el acto de la toma de posesión de la rectora de la Universidad de Sevilla, Carmen Vargas, el presidente andaluz ha mostrado el leal apoyo del Gobierno andaluz a las universidades públicas andaluzas, y ha añadido que aunque siempre faltan recursos para "todo lo que queremos hacer", los rectores saben que son gestores de fondos públicos.

"Los rectores sois gestores y sabéis cómo hacer impulsar el conocimiento y también cómo estirar el euro público hasta el máximo", ha señalado Moreno, quien tras reiterar su confianza en "la eficiencia" de estos dirigentes, ha subrayado la mejora en "todos las ratios" de las universidades públicas en los últimos años.

Ha mostrado su confianza en seguir por esta senda mediante el "diálogo y la complicidad" de las instituciones y ha asegurado que el futuro de las universidades públicas es que son "imprescindibles e insustituibles".

Financiación y hoja de ruta universitaria

Moreno ha subrayado el "hito" del Gobierno andaluz de poner el reloj universitario "al día" al acompasar el saber con el mercado de trabajo al igual que a la hora de dotar al sistema universitario de una financiación que le otorga "certidumbre" como consecuencia de un reparto por el que las universidades públicas reciben la mejor financiación de toda su historia.

Ha avanzado que el Gobierno andaluz va a seguir en 2026 su hoja de ruta, que se tradujo antes de que finalizara 2025 en la aprobación del plan de inversiones e infraestructuras por unos 5 millones de euros, y que tendrá su "espaldarazo" a la innovación y el desarrollo.

En este sentido, ha anunciado la publicación en breve de la resolución definitiva de la convocatoria de proyectos por valor de 25 millones de euros que permitirá promover más de 200 iniciativas y casi al mismo tiempo habrá una nueva convocatoria por otros 25 millones junto a otra sobre investigación, de 10 millones.

Un hito histórico en la Universidad de Sevilla

Juanma Moreno ha destacado el hecho de que Carmen Vargas sea la primera rectora mujer de la Universidad de Sevilla en 520 años de vida, lo que demuestra, en su opinión, que a la lucha por la igualdad "le quedan muchos capítulos aún por escribir", algo que "compromete" a toda la sociedad.

Por su parte, Carmen Vargas ha destacado en su intervención ha ligado la cercanía física entre la sede de la Universidad de Sevilla y la del Gobierno andaluz a la necesidad de seguir "avanzando juntas" como instituciones públicas y seguir "transformando" a la sociedad.

Ha asumido su responsabilidad al frente de una institución "cargada" de significado y consciente del honor y del compromiso que supone tras 520 años sin que hubiera una mujer al frente, y sobre el que se ha comprometido a afrontar desde la cooperación, la lealtad y la visión de conjunto.

Vargas ha tomado la idea de Unamuno de ser "madre de su porvenir y hija de su historia" y ha defendido a la universidad pública como "el mayor motor de la igualdad" en Andalucía, de forma que esta institución "no resta oportunidades sino que las crea y las multiplica".