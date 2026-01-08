Montañas de escombros, socavones y grietas: "Matalascañas está devastada, parece que ha habido una guerra"

Es 7 de enero por la mañana, y en la playa de Matalascañas faenan dos mariscadores con el agua casi a la cintura. Buscan el jornal en el mar que hace solo unos días arrasó con todo. A unos metros de la orilla, el paisaje es desolador: los enormes socavones del paseo marítimo dejan ver hierros y losas destrozadas, hay montañas de escombros de lo que antes eran dos chiringuitos y un buen número de grietas desperdigadas. De fondo, el ruido de una retroexcavadora que trabaja para levantar una escollera ante un posible nuevo temporal.

"Me he quedado helada. Está todo devastado", confiesa una mujer mientras saca fotos con el móvil en la zona de Caño Guerrero, una de las más afectadas por la borrasca Francis. "Yo no vivo en Matalascañas, pero he querido acercarme para verlo en persona", afirma. Hay poco trasiego esta mañana de invierno, nada que ver con el bullicio de julio o agosto. Y los pocos que pasean lo hacen por la misma razón: ser testigos de los efectos arrolladores de la naturaleza.

"Llevamos más de 30 años viniendo, y esta es la primera vez que vemos algo así. Parece que ha habido una guerra", comenta Meni Pérez. Esta sevillana es propietaria desde hace décadas de una vivienda en Pueblo Andaluz, una urbanización que también ha sufrido el paso del último temporal. "Mi casa está algo más atrás, pero la de mi hermana se encuentra justo en primera línea, y la verdad que está muy intranquila". No es para menos: la balaustrada que tenía junto a su terraza está derruida.

"El año pasado por estas fechas el mar estuvo chocando contra el paseo. Y daba, y daba, y las olas saltaban, pero todo permaneció tal cual. Nunca se llegó al desastre que hay ahora", relata María José González, vecina también de Pueblo Andaluz. "Como el Ayuntamiento o la administración que corresponda no ponga una solución a esto, al final las consecuencias van a ser muy, muy graves. Porque pueden venir más temporales, y entre los vecinos hay preocupación".

Daños causados por el temporal en Pueblo Andaluz, una urbanización de Matalascañas. / Alberto Díaz

Un kilómetro y medio de costa y miles de afectados

Según las estimaciones del Consistorio de Almonte -municipio al que pertenece Matalascañas-, en total ha quedado dañado alrededor de un kilómetro y medio de costa. "Ahí puede haber aproximadamente entre 50 y 60 inmuebles, algunos de ellos de carácter colectivo", apuntó este miércoles el alcalde, Francisco Bella. El número de afectados, según el propio edil, asciende "a miles de personas".

El entorno de la depuradora y las urbanizaciones Pueblo Andaluz y El Alcotán han sido tres de los enclaves más castigados, tal como ha subrayado el regidor almonteño. Además de un buen tramo del paseo marítimo y algunos negocios ubicados junto al litoral. Teniendo en cuenta solo las infraestructuras públicas dañadas, sin contar con las viviendas y parcelas privadas, "se precisarían en torno a nueve millones de euros para restaurar lo que ha desaparecido", según cuantificó Bella.

Tras la petición municipal, la Unidad Militar de Emergencia (UME) realizó el pasado lunes y martes varias inspecciones de urgencia, en las que recomendaron proteger de manera inmediata los tres lugares citados. "Es fundamental la reconstrucción urgente de las defensas para evitar más daños. Por eso hemos empezado a arropar las partes más vulnerables ante una posible embestida del mar dentro de unos días", detalló el alcalde de Almonte.

Mariscadores faenando en la playa de Matalascañas con los escombros en primer plano. / Alberto Díaz

Soluciones "definitivas" para una zona catastrófica

"Estamos trabajando en el recrecimiento de nueve espigones, y llevamos más de un mes con una draga que está vertiendo 700.000 metros cúbicos de arena", destacó la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, tras reunirse con el Gobierno local de Almonte este miércoles. "En menos de seis días ya va a estar esa draga. Lo digo por la tranquilidad de esos vecinos que residen en primera línea", señaló la subdelegada.

Por su parte, el Ejecutivo de Moreno Bonilla "ha tendido la mano al Ayuntamiento tanto en tramitaciones de planes urbanísticos como en materia de emergencias, que son las dos competencias autonómicas", tal como recalcó José Manuel Correa, delegado de la Junta de Andalucía en Huelva. "De hecho, el coordinador de Protección Civil que ha estado incluso in situ viendo la zona afectada", resaltó Correa después de su encuentro con la Corporación municipal.

Mientras, el alcalde de Almonte espera que se declare "cuanto antes" la zona catastrófica en el lugar, algo que depende del visto bueno del Consejo de Ministros, que ya ha recibido la petición. "Además, el secretario de Estado ya ha emplazado al regidor a sentarse el próximo 14 de enero en Madrid para buscar no solo soluciones inmediatas, también definitivas", insistió la subdelegada del Gobierno central.

Hasta entonces, las máquinas del Ayuntamiento seguirán colocando piedras a modo de escollera. "Nos encontramos sin defensas. Estamos tomando medidas de protección, pero somos más vulnerables", reconoció el edil almonteño, Francisco Bella. Todo con el objetivo de resguardarse de un posible nuevo temporal que venga del mar. Ese mismo mar en el que este miércoles faenaban dos mariscadores de espaldas a los escombros.