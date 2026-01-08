Juanma Moreno rechazará el modelo pactado con ERC aunque suponga más financiación para Andalucía: "Es otro maltrato, rompe la igualdad"

El Gobierno de Juanma Moreno ha querido situarse desde el primer momento al frente del rechazo de los territorios gobernados por el PP al acuerdo de financiación autonómica alcanzado entre el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras. Durante los próximos meses será uno de los ejes de la campaña electoral y especialmente de la confrontación con el PSOE de María Jesús Montero. Una estrategia que no se va a ver alterada sea cuales sean las cifras que finalmente presente la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda.

"Mal empieza la propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica, negociada unilateralmente con un inhabilitado del procés y sin contar con el resto de territorios de España. Andalucía no va a consentir un nuevo maltrato del Gobierno de Sánchez y que se rompa la igualdad", denunció el presidente andaluz en un mensaje difundido a través de sus redes sociales que refuerza la línea de discurso de la consejera de Hacienda y portavoz, Carolina España.

"El futuro de Andalucía lo deben decidir los andaluces, no Oriol Junqueras. María Jesús Montero insulta gravemente a los andaluces al permitir que el independentismo catalán decida por nosotros", subrayó la consejera de Hacienda tras la finalización de la reunión entre Sánchez y el líder nacionalista en Moncloa.

Frente al principio de ordinalidad

El eje principal del rechazo del Gobierno andaluz al acuerdo esbozado públicamente por Oriol Junqueras es la inclusión del principio de ordinalidad que implica que haya una correspondencia entre el dinero que se recauda en un territorio y la aportación estatal a través del sistema de financiación. Este planteamiento beneficia especialmente a Cataluña y a Madrid, en las que existe una mayor recaudación fiscal. Por contra, perjudica a Andalucía y a otros territorios que reciben más de lo que se recauda.

"Es un modelo injusto porque no garantiza la igualdad, rompe por completo le principio de igualdad y el espíritu de autonomía. Es una traición de Montero al andalucismo y a los principios socialistas", incidió la consejera, quien reclamó que el acuerdo debía ser negociado por todos "con luz y taquígrafos y no en una mesa camilla en Moncloa".

Aumento de la financiación a todas las comunidades

El Gobierno de España presentará este viernes las bases de su modelo de financiación autonómica a través de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. No hay detalles pero el esquema que defiende el Ejecutivo es que habrá más dinero para todas las comunidades autónomas. "Beneficiará a todas", subrayan desde el Ejecutivo.

El modelo sería en este sentido el mismo que con la quita de deuda. El acuerdo se anunció formalmente entre el Gobierno de España y ERC aunque posteriormente se trazó un modelo que beneficiaba a todos los territorios. De hecho, Andalucía es la que podía conseguir un mayor ahorro con 17.890 millones con sus correspondientes intereses. Esta propuesta, sin embargo, ha sido rechazada por Andalucía y el resto de territorios gobernados por el PP y, de hecho, permanece bloqueada sin posibilidad de ejecución por falta de apoyos en el Congreso.

También en 2009 el actual modelo de financiación autonómica tuvo como base un acuerdo bilateral entre el Gobierno, entonces encabezado por José Luis Rodríguez Zapatero, y el nacionalismo catalán. Posteriormente, se extendió al resto de territorios. Todos obtuvieron a partir de ahí más recursos al incrementarse el porcentaje de gestión de los tributos. Pero, pese a esto, se generaron desigualdades entre comunidades que según recogen los informes recientes especializados en el ámbito de la financiación perjudican especialmente a Andalucía. Con este sistema es una de las cuatro comunidades infrafinanciadas con una diferencia que la Junta estima en 1.500 millones de euros anuales.

Durante los últimos años, el Gobierno andaluz ha manejado tres cifras en sus reivindicaciones al Gobierno central sobre financiación. Por un lado, los 1.500 millones de euros de infrafinanciación que figura en informes como los elaborados por Fedea. Por otro lado, 2.000 millones que es la cifra que se reclamaba de crearse un fondo extraordinario de nivelación para cuatro territorios. Y, por último, 4.000 millones que es el importe adicional que el Parlamento andaluz exigió por consenso (con María Jesús Montero como consejera de Hacienda).