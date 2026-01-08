Oportunidad de empleo en la RTVA: contrataciones en redacción, técnica y producción

La Radio Televisión de Andalucía (RTVA) ha puesto en marcha un proceso de selección para 53 contrataciones temporales, una convocatoria que aparece publicada este jueves en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y que refuerza la plantilla del ente público andaluz de cara a 2025.

En BOJA se convoca un proceso selectivo para la contratación temporal, mediante contratos de sustitución hasta que finalice el proceso de selección para su cobertura definitiva, de diversas plazas de personal laboral autorizadas por la Junta de Andalucía con cargo a la tasa de reposición correspondiente al ejercicio 2025.

Autorización de la Junta y marco legal

Según se recoge en la resolución del BOJA, tras la obtención de la pertinente autorización por parte de las consejerías competentes en materia de sector público instrumental y hacienda, se anuncia la apertura del correspondiente proceso selectivo para la cobertura de 53 puestos de trabajo autorizados con cargo a la tasa de reposición 2025, los cuales se desarrollarán conforme a lo previsto en el artículo 27.2 de la Ley de la RTVA.

Se señala que el artículo 15 y siguientes del convenio colectivo de la RTVA regula cómo han de articularse los procesos selectivos que deben llevarse a cabo, para la provisión definitiva de los 53 puestos de trabajo ofertados.

Dichos contratos temporales requieren la obtención previa de autorización de la Consejería competente en materia de sector público instrumental.

Procedimiento de contratación

La dirección general de la cadena autonómica, según se recoge en el BOJA, acuerda la convocatoria de un procedimiento selectivo para la suscripción de dichos contratos de sustitución que se llevarán a cabo de acuerdo a lo previsto en el reglamento de la mesa de contratación de la RTVVA y, en aquellos casos en los que ello no sea factible, se gestionarán las correspondientes ofertas de empleo a través del Servicio Andaluz de Empleo.

En cuanto a la relación de puestos de trabajo consisten en: ayudante de realización (CSRTV), 3; cámara operador/a (CSRTV), 5; capataz de iluminación (CSRTV), 1; editor/a de continuidad (CSRTV), 1; eléctrico de iluminación (CSRTV), 2; grafista (CSRTV), 2; jefatura de sección y recursos (RTVA), 3; jefe/a departamento de explotación y mantenimiento (RTVA), 1; jefe/a radiofrecuencia (RTVA), 1; letrado/a (RTVA), 2; oficial técnico electricista (RTVA), 1; operador/a montador vídeo (CSRTV), 3; operador/a de sonido (CSRTV), 4; productor/a (CSRTV), 3; Redactor/a (CSRTV), 19; técnico/a de explotación (RTVA), 1, y técnico/a superior (RTVA), 1.