La Policía confirma la tentativa de robo de cable entre Córdoba y Guadajoz que ha provocado el caos ferroviario en Andalucía

El Jefe Superior de Policía en Andalucía Occidental, Andrés Garrido, ha confirmado este jueves que ha sido una tentativa de robo de cable en la red ferroviaria entre Córdoba y Guadajoz lo que ha provocado los retrasos en los trenes que unen Andalucía con Madrid. Ha detallado que se intentó sustraer unos 60 metros de cable, aunque finalmente los autores no lograron llevárselo y abandonaron las herramientas en el lugar de los hechos.

En declaraciones a los medios, Garrido ha señalado que "los técnicos de Renfe están viendo la posibilidad de que haya afectado algún tramo kilométrico de la vía" y ha asegurado que "por el momento no hay ningún detenido".

Avería reparada, pero con retrasos

En esta línea, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha anunciado sobre las 13:00 horas que ya ha sido reparada la avería que ha causado desde primera hora de la mañana retrasos en los trenes de Alta Velocidad que circulan entre Madrid y Andalucía. Aunque, pese a la reparación de la avería, "todavía pueden registrarse retrasos" en los trenes de Alta Velocidad entre Madrid y Andalucía "hasta que se termine de normalizar la circulación", ha subrayado.

Corte ferroviario por el temporal Francis

Además, continúa suspendida por quinto día consecutivo la circulación de trenes Media y Larga Distancia entre Madrid y Algeciras (Cádiz) a la altura de la localidad gaditana de Castellar de la Frontera por acumulación de agua en las vías tras el temporal Francis.

Por último, Renfe ha informado en sus redes sociales de que se mantiene este jueves el servicio alternativo por carretera para los viajeros afectados y que amplía también a esta jornada los cambios y anulaciones gratuitos en los trenes afectados.