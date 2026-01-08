El primer cupón andaluz de la ONCE de 2026 rinde homenaje a las mujeres con ciencia

La ONCE arranca el año en Andalucía con un cupón dedicado a la ciencia en femenino. El sorteo del Fin de Semana de este sábado tiene como protagonista a la química orgánica sevillana Rosario Fernández, que ilustra la imagen del primer cupón andaluz de 2026.

Con esta iniciativa, la ONCE pone en marcha la colección nacional ‘Mujeres con Ciencia’, una serie que comienza el próximo 10 de enero en colaboración con la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España (RAC). El objetivo es dar visibilidad a mujeres que han tenido —y tienen— un papel destacado en el ámbito de la ciencia y la investigación.

Un total de cinco millones y medio de cupones reproducen una imagen de Rosario Fernández en primer plano, sosteniendo dos moléculas en sus manos, como símbolo del “papel fundamental de la mujer en la ciencia y en la investigación”, según ha señalado el delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez.

Mujeres en la ciencia

Martínez ha destacado la importancia de esta iniciativa para reconocer la contribución de las mujeres a disciplinas como las Matemáticas, la Física, la Química, la Geología o la Biología. “Este cupón quiere poner en valor la fuerza inspiradora de las mujeres en la ciencia y su decisiva aportación a los descubrimientos que han transformado nuestra vida cotidiana, desde la salud a la tecnología o el medio ambiente”, ha subrayado, defendiendo además la necesidad de impulsar entornos inclusivos que favorezcan la innovación científica.

Rosario Fernández es miembro de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales desde octubre de 2023. Actualmente, la institución cuenta con un 26 % de mujeres, un dato que refleja tanto la relevancia del trabajo de las científicas españolas como el compromiso de la Academia con su visibilidad y reconocimiento.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece cada sábado y domingo un premio principal de 300.000 euros a las cinco cifras y serie, además de 5.000 euros al mes durante 20 años a un solo cupón, y premios de 2.000 euros mensuales durante diez años para otros cuatro ganadores.

Por otro lado, el Eurojackpot, el sorteo europeo que comercializa la ONCE junto a otros 18 países, ofrece para este viernes 9 de enero un bote de 17 millones de euros.

Los cupones de la ONCE forman parte de su modelo de lotería social, responsable y solidaria, con controles específicos para prevenir el juego irresponsable y prohibición expresa de venta a menores. Se pueden adquirir a través de los más de 21.000 vendedores y vendedoras de la Organización, en establecimientos colaboradores autorizados y en la web oficial de JuegosONCE.