Amama eleva a 338 las afectadas por los fallos del cribado y suma ya más de 80 denuncias contra la Junta

La Asociación Amama ha actualizado la cifra de mujeres que podrían haberse visto directamente afectadas por los retrasos en el cribado de cáncer de mama. En total, la entidad suma ya 338 damnificadas en su recuento. Tal como especifica la presidenta de la asociación, Ángela Claverol, se trata de aquellos casos que han desarrollado un cáncer y que aseguran que sufrieron los retrasos en el protocolo de detección precoz.

Entre las mujeres afectadas que se han puesto en contacto con la entidad para denunciar su caso, la presidenta asegura que "más de 80" han decidido interponer una denuncia en forma de reclamación patrimonial contra la Junta de Andalucía. "El abogado no ha dejado de recibir casos estas semanas y todavía sigue, habrá más", asegura en una conversación con este periódico. Asimismo, la representante denuncia que el Ejecutivo autonómico todavía no haya contestado "a nada".

Este viernes, durante la reunión mantenida entre Claverol y el coordinador federal de Izquierda Unida y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, la presidenta ha aprovechado para hacer un llamamiento a no entretenerse "en villancicos y cabalgatas" tras el "impacto emocional" que la crisis de los cribados ha tenido en las pacientes afectadas.

Durante el encuentro con los medios, donde ha cifrado el total de las mujeres afectadas, ha insistido en que esto "no es una estadística". "Se trata de vidas, son tragedias", ha enfatizado. De acuerdo con Claverol, muchas de estas mujeres afectadas siguen a la espera de operaciones quirúrgicas, visitas con un oncólogo o un TAC. "No basta con una ecografía", insiste Claverol.

Un protocolo que no incluye a las afectadas por los retrasos

Sobre la implantación del acto único a partir del próximo lunes 12 de enero, tal como anunció la Consejería de Sanidad, Claverol ha acusado a la Junta de "jugar con la palabrería" al dejar fuera de ese acto único a las mujeres con un diagnóstico BID-rad 3, que han sido los casos afectados por los errores del cribado. Se trata de aquellas mujeres con un resultado "posiblemente benigno".

El acto único se aplicará, "faltaría más", en palabras de Claverol, a los casos BI-Rad 4 y 5, que son ya "graves". "En los BI-Rad 3 es donde se dieron los problemas y los han dejado fuera" del acto único, ha reflexionado la presidenta. "La Junta está jugando con la información porque la que no tiene cáncer no tiene ni idea de qué son birads, pero la realidad es que no se incluye en el protocolo a las mujeres que se han visto afectadas por los fallos", remarca.

La Junta anunció que el 12 de enero entrará en vigor en Andalucía el acto único para la realización de pruebas diagnósticas a mujeres con "alta" sospecha de cáncer de mama en su cribado. En un solo día se hará una mamografía, ecografía y biopsia. De esta manera, las Unidades de Mama de los centros hospitalarios dispondrán hasta el 28 de febrero para adaptar sus agendas y garantizar su aplicación íntegra.

Esta medida --avanzada por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en el último Debate de la Comunidad-- tiene como objetivo asegurar que todas las mujeres con hallazgos radiológicos en mamografías, ya sean de cribado o diagnósticas, y catalogados como BI-Rad 4 y 5, reciban en un único acto asistencial todas las pruebas complementarias que el radiólogo considere necesarias para completar el proceso diagnóstico.

Con esta medida se busca reducir los tiempos de incertidumbre, mejorar la continuidad asistencial, minimizar los desplazamientos y garantizar una atención ágil, coordinada y centrada en la persona. Su aplicación será general, salvo en circunstancias excepcionales, que deberán estar debidamente justificadas y registradas por el radiólogo. Entre estas situaciones se incluyen: mujeres en tratamiento con fármacos anticoagulantes o antiagregantes que requieran preparación previa; mujeres que, tras la valoración ecográfica, necesiten una biopsia estereotáctica, la cual debe programarse en una sala específica en los días posteriores; y mujeres que, por motivos personales, decidan posponer la cita para otra fecha.

La orden se dirigió a todas las Direcciones Gerencias, Unidades de Radiodiagnóstico y Unidades de Mama de los centros asistenciales del Sistema Sanitario Público de Andalucía, y será de aplicación en todas las actuaciones relacionadas con la atención a mujeres sometidas a estudios mamográficos.

Asimismo, la instrucción señala que los órganos administrativos pueden dirigir la actividad de sus unidades jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y órdenes de servicio. En esta misma línea, la Administración de la Junta de Andalucía establece que los órganos superiores y directivos impulsarán y orientarán la actividad administrativa a través de circulares, instrucciones y órdenes de servicio, precisando que las instrucciones son normas internas destinadas a fijar pautas y criterios de actuación para las unidades dependientes del órgano que las emite.

En consecuencia, las Direcciones Gerencias y las personas responsables de las unidades implicadas deberán velar por el cumplimiento efectivo de la instrucción. Por su parte, la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud podrá llevar a cabo actuaciones de verificación, seguimiento y evaluación con el fin de asegurar su correcta implantación y funcionamiento.