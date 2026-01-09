Andalucía recibirá 4850 millones más con el nuevo sistema de financiación autonómica

Andalucía obtendrá 4.850 millones de euros más con el nuevo sistema de financiación autonómica presentado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero y que deberá ahora ser ratificado por las comunidades y por el Congreso de los Diputados. Se trata de una cifra que supera la reivindicación aprobada por el Parlamento autonómico en 2018 consensuada por PP y PSOE y las reclamaciones planteadas por el Gobierno de Juanma Moreno durante los últimos años. La cifra es superior a la anunciada por el líder de ERC para Cataluña tras su reunión con Pedro Sánchez, que se situó en 4.700 millones.

El Gobierno de España ha planteado un nuevo sistema de financiación que tiene como base un incremento de los recursos disponibles para las comunidades a través de una mayor participación en el IRPF y en el IVA y de una mayor aportación del Estado a las autonomías. Con este nuevo marco se incorporan 21.000 millones de euros más que se reparten con unos criterios que también se revisan incorporando nuevos factores correctores a la población ajustada.

El nuevo reparto permite que todas las comunidades obtengan más fondos, incluso aquellas que con los nuevos factores de reparto no les correspondería como son Cantabria y Extremadura. Y, de acuerdo con los datos difundidos por el Ministerio se acorta la brecha entre quienes obtienen más financiación por habitante y quienes reciben menos.

Con este nuevo modelo, que no está consensuado con otras formaciones políticas ni con las autonomías, Andalucía incorporará 4.850 millones de euros a su marco de financiación. Esto supondría, por ejemplo, tomando como referencia los datos de entregas a cuenta de 2026 en torno a un 15% más de los 29.930 de este ejercicio.

"¿Cómo va una comunidad autónoma como Andalucía decir que no a esta propuesta que supera lo aprobado por el PArlamento andaluz en 2018? Eso sería sectarismo político e ir en contra de los intereses de la población. ¿Cómo defiende un territorio que no acepta este volumen de recursos?", se preguntó la vicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero.